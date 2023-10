Czym jest dark tourism?

Reklama

Dark tourism, czyli mroczna turystyka, to odwiedzanie miejsc, które wiążą się ze śmiercią, tragedią, katastrofami. Co ważne, są to miejsca, w którym tragiczne okoliczności dalej są widoczne.

Podróże dla miłośników mocnych wrażeń są częścią tanatoturystyki, na którą składa się między innymi turystyka cmentarna, wojenna czy katastroficzna.

Mroczna turystyka a etyka

Reklama

Często zadawanym pytaniem, kiedy mowa o pojęciu dark tourism, jest kwestia etyczności tego rodzaju wycieczek. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim osoby, które podróżują w takie lokalizacje, zazwyczaj robią to nie ze względu na niezdrową ekscytację, lecz chęć upamiętnienia, zobaczenia miejsc istotnych historycznie, symbolicznego połączenia z ofiarami. Powodów może być wiele, często są one bardzo osobiste.

Wielu "mrocznych" turystów nie traktuje takich wypraw jako celu samego w sobie, zazwyczaj są częścią organizowanych wyjazdów, dodatkową "atrakcją". Zachowują się tam z pełnym szacunkiem i kulturą.

Reklama

Dlaczego mroczna turystyka jest popularna?

Ilu ludzi, tyle powodów, dla których dark tourism jest naprawdę popularny.