Tropikalny klimat Sri Lanki

Sri Lanka leży na wyspie Cejlon. Choć jej powierzchnia jest stosunkowo niewielka (ok. 66 tys. kilometrów kwadratowych, dla porównania: powierzchnia Polski przekracza 322 tys. kilometrów kwadratowych), jest pod wpływem dwóch monsunów. Oznacza to, że tak naprawdę trudno wyznaczyć tutaj jedną porę deszczową. Jeśli monsun wieje na zachodzie, na wschodzie pogoda będzie przyjemna.

Dlatego też na Sri Lankę możesz polecieć o każdej porze roku – warto jednak sprawdzić, która jej część będzie wówczas najlepiej przystosowana do turystycznych wypadów.

To kraj tropikalny, musisz więc liczyć się z tym, że deszcz może spaść w każdym momencie. Często jednak będzie to opad szybki, intensywny i powrót do słonecznej pogody zajmie właściwie chwilę.

Obszary Sri Lanki – w jakie miejsce jaką porą roku?

Sri Lankę pod względem klimatu można podzielić na kilka obszarów: Wybrzeże Wschodnie, Wybrzeże Zachodnie, Wybrzeże Południowe, Sri Lankę Centralną oraz Trójkąt Kulturowy.

Najbardziej nie do przewidzenia jest pogoda w Trójkącie Kulturowym, czyli obszarze wyznaczonym przez trzy historyczne stolice Sri Lanki: Anuradhapura, Polonnaruwa i Kandy. Tam bowiem słońce świeci przez cały rok i przez cały rok mamy porę deszczową. Na wycieczkę w tamte rejony, choć będzie gorąco, zawsze warto zabrać przeciwdeszczowy płaszcz.

W Sri Lance Centralnej pada najwięcej i najczęściej między czerwcem a wrześniem, najbardziej słoneczne miesiące to z kolei czas od grudnia do marca. Na Wybrzeżu Wschodnim pora deszczowa trwa od listopada do marca, najwięcej słońca jest z kolei od maja do września. Wybrzeże Zachodnie to pora deszczowa od maja do września, najlepsza pogoda to natomiast czas od lutego do kwietnia. Wybrzeże Południowe najlepszą pogodę oferuje od listopada do marca, pora deszczowa przypada na miesiące od maja do października.

Kapryśna pogoda Sri Lanki

Pogody na Sri Lance nie da się jednak jednoznacznie przewidzieć i suche lub przejściowe miesiące nie oznaczają, że w tym czasie nie trafisz na deszcz – natomiast będzie go mniej i będzie trwał krócej.

Poza tym pamiętaj, że Cejlon ma na tyle niewielką powierzchnię, że możesz podróżować między jej częściami, bo jeśli na którymś wybrzeżu pada deszcz, na innym pogoda jest idealna.

Jeżeli chcesz uniknąć tłumów turystów w szczycie sezonu na Sri Lance, celuj w listopad. Wówczas kierunkiem który warto obrać, jest wschodnie wybrzeże. Pogoda jest przyjemna i co najważniejsze dla wielu podróżujących – jest stosunkowo pusto.

Polecanym miesiącem wyjazdu na Sri Lankę jest również grudzień – po jesiennej porze deszczowej roślinność jest bujna, przez co widoki są przepiękne. Plażowanie jest przyjemne, w ciągu dnia temperatury wynoszą około 30 stopni, noce także są ciepłe ze średnią temperaturą 24 stopni.

Temperatury na Sri Lance

Sri Lanka to kraj tropikalny. Wysokie temperatury oraz wysoki poziom wilgotności są więc na porządku dziennym. Położenie w okolicach równika sprawia, że dzień trwa tam średnio 12 godzin.

Średnia temperatura roczna to 30 stopni Celsjusza.Najcieplejsze miesiące to luty, marzec i kwiecień.