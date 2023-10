Turyści przeszkadzają mieszkańcom

Reklama

Chorwacja jest bardzo popularnym kierunkiem wakacyjnym. To jeden z ulubionych krajów Polaków. Co roku przyjeżdżają tam miliony turystów.

Jedną z najpopularniejszych miejscowości jest Dubrownik. Turystów w mieście jest tak dużo, że mieszkańcom trudno normalnie funkcjonować. W związku z tym ogłaszane są nowe ograniczenia, które mają poprawić ten stan rzeczy.

Burmistrz Dubrownika wprowadza zmiany

Reklama

Już w czerwcu Internet obiegła informacja, że w Dubrowniku nie będzie można wchodzić do centrum z walizkami na kółkach. Hałas robiony przez turystów jest nie do zniesienia dla mieszkańców. Walizki mają być zostawiane w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach poza centrum i za odpowiednią opłatą przetransportowane w miejsce noclegu.

Wcześniej w historycznym centrum zakazano także poruszania się rowerami i hulajnogami elektrycznymi. To jednak nie koniec zmian.

Reklama

Chorwacja: Problemy Dubrownika

Dla Chorwacji turystyka jest bardzo ważna. Szacuje się, że dochody z niej stanowią jedną piątą PKB. Jednak w popularnych miejscowościach turystyczna działalność coraz bardziej utrudnia normalne funkcjonowanie mieszkańcom.

Dubrownik liczy sobie ok. 41 tysięcy mieszkańców. Z kolei miejsc noclegowych do wynajęcia jest aż 48 tysięcy. To sprawia, że co roku do miasta w sezonie przyjeżdża mnóstwo turystów. Ponadto do miasta zjeżdża w tym czasie nawet kilka tysięcy pracowników sezonowych.

Oprócz tłoku i hałasu problemem jest fakt, że bardzo szybko rosną ceny mieszkań. Dla osób posiadających nieruchomości opłacalny jest najem krótkoterminowy. Coraz częściej więc osoby, które na co dzień chcą mieszkać w Dubrowniku i tam pracować, nie mogą znaleźć mieszkania – a jeśli coś jest dostępne, ceny są bardzo wysokie.

Burmistrz Dubrownika, Mato Franković, chce uczynić priorytetem dobro młodych ludzi, którzy chcą mieszkać w mieście na stałe.

W przyszłym roku w życie ma wejść nowa ustawa o turystyce w Chorwacji, według której gminy będą musiały przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego, a także decydować o tym, ile obiektów hotelarskich i turystycznych będą miały na swoim obszarze. Ustawa pozwoli również na wprowadzanie opłat ekologicznych dla turystów.

Koniec z budową nowych miejsc noclegowych

W związku z tym burmistrz Dubrownika chce, aby ostatecznie liczba łózek wynajmowanych turystom zmniejszyła się o 30 procent. Przede wszystkim zakazane ma być budowanie nowych nieruchomości, by przeznaczać je na miejsca noclegowe dla turystów.

Ponadto miasto ma zostać podzielone umownie na 4 strefy i w ich obrębie będą przeprowadzane odpowiednie badania, aby ustalić warunki najmu. Sprawdzany będzie standard miejsc noclegowych i jeżeli nie będą one spełniały wymagań – licencje będą cofane.

Dalsze działania w kierunku zmniejszania miejsc noclegowych są w toku ustaleń.