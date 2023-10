W rozpoczynającym się w weekend sezonie zimowym, podróżni będą mogli skorzystać z nowych połączeń z warszawskiego Lotniska Chopina. PLL LOT poleci do Rzymu we Włoszech, węgierski Wizz Air uruchomi rejsy do Agadiru w Maroko, a Sky Express do Aten w Grecji.

W nocy z 28 na 29 października br. zacznie obowiązywać czas zimowy. Dla branży lotniczej, w tym dla Lotniska Chopina oznacza to początek sezonu zimowego 2022/23, który będzie obowiązywał do ostatniej soboty marca 2024 r. Lotniska Chopina uruchomia kilka nowych tras "Wraz ze zmianą czasu na zimowy pod koniec października zwyczajowo zmienia się też siatka połączeń lotniczych. W nadchodzącym sezonie z Lotniska Chopina uruchomionych zostanie kilka nowych tras" - przekazało PAP biuro prasowe Lotniska Chopina. Koniec alarmu na lotnisku Chopina. W samolocie "nie znaleziono żadnego niebezpiecznego materiału" Polskie Linie Lotnicze LOT 30 października br. rozpoczną rejsy z warszawskiego Lotniska Chopina na Lotnisko Rzym-Fiumicino. Natomiast pod koniec lutego narodowy przewoźnik uruchomi nowe połączenia na trasie Warszawa-Taszkient. Węgierski Wizz Air od końca października poleci z Warszawy do Agadiru w Maroku. Grecka linia Sky Express od 29 października zacznie latać z Lotniska Chopina do Aten. Irlandzki Ryanair przekazał PAP, że na Lotnisku Chopina w sezonie zimowym dostępne będą wszystkie kierunki wprowadzone latem, czyli: Alicante, Bruksela-Charleroi, Palma de Majorka, Wiedeń, Pafos. Dodatkowo w sezonie zimowym przewoźnik doda jeden kierunek: Manchester. "Jak co roku, powracają też zimowe trasy: Wizz Aira do Grenoble, Turynu i Werony oraz PLL LOT do Dubaju" - przekazało Lotnisko Chopina. Ponadto, w okresie Świąt Bożego Narodzenia kilka dodatkowych połączeń do Dublina wprowadzi Aer Lingus. "W zimowej siatce połączeń znalazły się atrakcyjne kierunki zarówno dla miłośników wyjazdów narciarskich, osób, które wybierają wypoczynek w cieplejszym klimacie, jak i podróżnych, którzy preferują krótkie miejskie wypady" - wskazał stołeczny port. Na podwarszawskim lotnisku w Modlinie, Ryanair w sezonie zimowym uruchomi trzy nowe kierunki: Kopenhagę (29.10), Walencję (30.10) i Tiranę w Albanii (31.10). Według najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pierwszej połowie tego roku polskie lotniska obsłużyły 23,2 mln pasażerów, to o 4 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2019 r. i o 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Najwięcej pasażerów przewieźli: Ryanair: 7,6 mln pasażerów, PLL LOT: 5,3 mln pasażerów i Wizz Air: 4,7 mln pasażerów. Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W tegorocznym sezonie wakacyjnym port obsłużył ponad 7,5 mln pasażerów. W ubiegłym roku było to ponad 14,4 mln podróżnych. autor: Aneta Oksiuta Weronika Papiernik