Nowa wyspa w Japonii

W odległości 1200 kilometrów na południe od Tokio, niedaleko wyspy Iwoto, z wody wyłonił się ląd. Nowa wyspa pojawiła się po tym, jak nastąpiła seria erupcji w tym obszarze, która rozpoczęła się w październiku.

Potwierdził to Fukashi Maeno, profesor nadzwyczajny w instytucie badań nad trzęsieniami ziemi Uniwersytetu w Tokio. Powiedział, że na tym obszarze mają miejsce erupcje powstające w wyniku interakcji wody i magmy. Tak działo się także w niedalekiej odległości od wyspy Iwoto, co spowodowało, że pojawiła się tam nowa wyspa o średnicy około 100 metrów.

Wyspy archipelagu japońskiego pojawiają się i znikają

To najnowsza wyspa archipelagu japońskiego. Jakiś czas temu dzięki technologii map cyfrowych stwierdzono, że jest on znacznie większy niż sądzono do tej pory. Składa się z 4 głównych wysp i ponad 14 tysięcy mniejszych. Wcześniej ich liczbę szacowano na około 6 tysięcy.

Niektóre wyspy pojawiają się i znikają. Tak może stać się również z najnowszą japońską wyspą. Już jakiś czas temu, w 2018 roku zauważono, że pod falami schował się inny ląd, z czego przez dłuższy czas nawet nikt nie zdawał sobie sprawy.

To nie pierwsza nowa wyspa w pobliżu Iwoto

W 2021 roku w pobliżu Iwoto, gdzie znajduje się aktywny wulkan, także powstała w wyniku jego erupcji nowa wyspa. Fukashi Maeno uważa, że te pojawiające się w ostatnim czasie wyspy potwierdzają, że aktywność magmowa występuje na wskazanym obszarze.

Najnowsza japońska wyspa może zmienić swój kształt i powiększyć powierzchnię, jeśli erupcje nadal będą występować. Możliwe jednak, że w ich wyniku wyspa zniknie z powierzchni i zaleją ją fale. Miało to miejsce już wielokrotnie, zniknęły wyspy powstałe tu w 1904, 1914 i 1986 roku. Dzieje się tak głównie dlatego, że nowe lądy tworzone są z popiołu i skał, które poddają się falom. Jeżeli jednak wulkan będzie ciągle aktywny i będzie wylewać się z niego lawa, może to wzmocnić powierzchnię takiego lądu.