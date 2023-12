Świąteczne jarmarki co roku cieszą się zainteresowaniem turystów i mieszkańców małych oraz dużych miast europejskich. Jeżeli na przełomie listopada i grudnia planujesz krótkie podróże typu citybreak, koniecznie odwiedź poniższe lokalizacje i zajrzyj na bożonarodzeniowe kiermasze. Są one doskonałą okazją do tego, aby poznać kulturę i zwyczaje innych krajów.

Reklama

Na jarmarkach nie brakuje kramów z prezentami i lokalnymi przysmakami. Bardzo często można trafić na koncerty kolęd, a nawet jasełka. Większość wydarzeń zaczyna się już w połowie listopada i trwa nawet do końca roku. Oto trzy popularne miasta, w których przed świętami spędzisz miło czas na bożonarodzeniowych zakupach.

Jarmark bożonarodzeniowy w Norymberdze

Jednym z najpopularniejszych i największych jarmarków w Europie jest ten, który odbywa się w Norymberdze od 1 do 24 grudnia. Co roku wystawiają się na nim handlarze rękodzieła oraz lokalnych smakołyków. Kiermasz ma nawet swoją nazwę: Chriskindlesmarkt. Jeżeli w okresie przedświątecznych przyjedziesz do Niemiec, nie możesz pominąć tej atrakcji. Na jarmarku skosztujesz m.in. pieczonych kiełbasek, lokalnego ponczu oraz pachnących pierników i migdałowych ciasteczek.

Reklama

Reklama

Kiermasz w Budapeszcie

Targ świąteczny w Budapeszcie co roku odbywa się na placu Vörösmarty. W tym roku rozpoczął się 17 listopada i potrwa do końca roku. Można na nim kupić m.in. świąteczne ozdoby i lokalne rękodzieło. Podczas wizyty na jarmarku nie możesz także pominąć stoisk z węgierskim jedzeniem – langoszem i gulaszem, węgierskimi papryczkami, kołaczem oraz grzanym winem. Warto też odwiedzić bożonarodzeniowy kiermasz przy bazylice na placu św. Stefana, który w 2021 roku otrzymał zaszczytne miano Best Christmas Market.

Zurych. Przedświąteczne zakupy w Szwajcarii

Popularną atrakcją dla turystów odpoczywających w Szwajcarii jest bożonarodzeniowy kiermasz Zurich Christkinlimarkt, który organizowany jest na stacji kolejowej przy dworcu głównym w Zurychu. W 2023 roku rozpoczął się 23 listopada, a zakończy się w wigilię. Na jarmarku co roku rozkłada się ponad 100 straganów, a na zwiedzających czeka kilkunastometrowe drzewko, które udekorowane jest świecącymi kryształkami. Przysmaki, które warto spróbować podczas kiermaszu to oczywiście szwajcarskie sery i gorąca czekolada do picia.