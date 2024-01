Sanatoria w Polsce

Polska to kraj o bardzo ciekawym i różnorodnym krajobrazie. Wybierając się do sanatorium możemy zatem wybrać taką lokalizację, która najbardziej nam odpowiada, czy to ze względu na mikroklimat, czy też odległość od naszego miejsca zamieszkania. Dla jednych bardziej sprzyjający będzie klimat górski, dla innych morski, a jeszcze inni będą czuć się najlepiej w sanatoriach zlokalizowanych na nizinach lub wyżynach. Bowiem nie tylko zabiegi fizykalne, ale także położenie oraz panujący mikroklimat (różny także ze względu na porę roku) będą oddziaływać na nasz organizm. Jeśli szukasz uzdrowiska na południu Polski to mamy dla ciebie kilka propozycji.

Uzdrowisko Cieplice (Jelenia Góra-Cieplice) na Dolnym Śląsku

Właściwości lecznicze cieplickich wód termalnych znane są od wielu wieków. Prawdopodobnie Uzdrowisko Cieplice jest najstarszym uzdrowiskiem w Polsce. Ze względu na zasoby naturalne już w 1281 roku założono tam kurort. Na przestrzeni wieków odwiedzały je znane osobistości takie jak: królowa Marysieńka Sobieska, królFryderyk Wilhelm III, Józef Wybicki, Johann Wolfgang Goethe czy Hugo Kołłątaj.

Uzdrowisko w Cieplicach znane jest przede wszystkim z gorących źródeł leczniczych. Temperatura wody dochodzi w nich do 90 stopni Celsjusza. Stąd też zapewne wywodzi nazwa uzdrowiska – bowiem słowo ”cieplice” oznacza źródła wód ciepłych (termalnych). Szacuje się, że złoża wód termalnych liczą sobie od 16do 22 tysięcy lat. Są to wody niskozmineralizowane, nasycone krzemionką i fluorem. Temperatura cieplickich wód wynosi od 37 do prawie 90 stopni i zależy od głębokości poszczególnych odwiertów.

Cieplicka woda ma silne właściwości rozgrzewające. Dobrze działa na układ kostny, zwiększając mineralizację kości oraz zapobiegając próchnicy zębów. Ma również pozytywny wpływ na układ moczowy, zapobiegając tworzeniu się kamieni. Wykazuje również działanie antybakteryjne. Cieplickie wody wykorzystywane są także w leczeniu schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych czy neurologicznych. Uzdrowisko oferuje szeroką gamę zabiegów SPA i Wellness.

Krynica-Zdrój. Uzdrowisko w Małopolsce

Krynica-Zdrój to jedno z najbardziej znanych polskich uzdrowisk. Leży w górach, w głębokiej kotlinie, która oddziela Beskid Niski od Beskidu Sądeckiego. Centrum miasta położone jest w dolinie potoku Kryniczanka. Większość budynków uzdrowiskowych znajduje się na wysokości około 550-650 m. n.p.m lub wyżej.

Jako uzdrowisko Krynica funkcjonuje od ponad 200 lat. Jego głównym zasobem naturalnym są wody mineralne W miejscowości znajduje się ponad 20 ujęć wody – w tym 5 naturalnych źródeł. Dodatkowo walorem jest bardzo czyste powietrze oraz górski mikroklimat.

Krynickie wody mineralne mają wysoką wartość leczniczą. Są one wykorzystywane w zapobieganiu różnym schorzeniom oraz ich leczeniu. Do naturalnego bogactwa Krynicy zalicza się wody mineralne takie jak: Jan, Józef, Tadeusz, Słotwinka, Zuber, Zdrój Główny czy Mieczysław. Wody te stosuje się w leczeniu różnych schorzeń układu pokarmowego – takich, jak stany zapalne żołądka i jelit, choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy czy też schorzenia trzustki i wątroby. Mają również zastosowanie w leczeniu niedokrwistości oraz w leczeniu chorób związanych z przemianą materii, takich jak: nadczynność tarczycy, cukrzyca, kamica moczowa, skaza moczanowa czy miażdżyca tętnic.

W Krynicy-Zdrój możemy skorzystać także z unikalnych na skalę krajową suchych kąpieli z naturalnego gazu bezwodnika węglowego. Mogą być one stosowane również u pacjentów ze schorzeniami serca czy zaburzeniami krążenia krwi.

Gdzie do sanatorium na Podkarpaciu? Horyniec-Zdrój

Horyniec-Zdrój to miejscowość położona na pograniczu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego. Od 1976 roku Horyniec-Zdrój posiada status miejscowości uzdrowiskowej, do nielicznego w Polsce typu uzdrowiska nizinnego. Aczkolwiek już znacznie wcześniej miejscowość ta słynęła z wód naturalnych o właściwościach leczniczych.

Horynieckie wody mają charakterystyczny zapach, stąd też od dawna budziły spore zainteresowanie. Lokalizacja ta słynie ze źródeł siarczkowych.Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego, schorzeń skórnych oraz chorób reumatycznych. W zabiegach wykorzystywane są naturalne surowce lecznicze - nie tylko wody siarczkowe, ale także solanki i borowina.

Horyniec-Zdrój położony jest w spokojnej okolicy w otoczeniu lasów. Powietrze jest czyste co korzystnie wpływa na organizm. Lokalizacja sprzyja wypoczynkowi i regeneracji. Jest to zatem ideale miejsce na wyjazd sanatoryjny.