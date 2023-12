Notre-Dame: Jeden z najsławniejszych zabytków

Katedra Notre-Dame to jedna z najbardziej znanych katedr na świecie. Została wzniesiona w Paryżu, a jej budowa trwała ponad 180 lat. Katedra była miejscem odwiedzanym przez miliony turystów odwiedzających stolicę Francji. A było co podziwiać, ponieważ obiekt ten znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Notre-Dame to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych zabytków we Francji oraz jedna z najbardziej znanych świątyń na świecie. Katedrę i jej urok rozsławiła m.in.: powieść Wiktora Hugo ”Dzwonnik z Notre-Dame” oraz jej ekranizacja w postaci bajki Disney`a o tym samym tytule. Cała katedra była imponująca: wnętrze bogate w kolorowe witraże, dzieła sztuki oraz zabytkowa, charakterystyczna rozeta i dwie masywne wieże. To wszystko sprawiało, żewygląd zapierał dech w piersiach.

Reklama

Reklama

Pożar katedry Notre Dame

W 2019 roku katedra Notre-Dame została zniszczona przez pożar. 15 kwietnia płomienie objęły dach katedry, a następnie jedną z wież budowli. Już wówczas prezydent Francji Emmanuel Marcon zapowiedział odbudowę katedry. Dzięki finansowej pomocy ze strony francuskich i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, bardzo szybko udało się zebrać pokaźną kwotę na odbudowę.

Na szczęście część elementów architektonicznych udało się uratować, m.in.: 16 posągów, które ponownie będą zamontowane na katedralnej iglicy. Obecnie jest ona rekonstruowana, ponieważ był to jeden z elementów, który został całkowicie zniszczony podczas pożaru.

Kiedy katedra Notre-Dame zostanie ponownie otwarta? Jest data

Prace związane z odbudową katedry Notre-Dame powoli dobiegają końca. Wyznaczono już nawet termin, kiedy turyści znów będą mogli zwiedzać budowlę. Prawie równo za rok - 8 grudnia 2024 roku - katedra Notre Dame ma zostać ponownie otwarta.