Lądek-Zdrój. Uzdrowisko w wielowiekową tradycją

Lądek-Zdrój to jedno z najstarszych oraz najbardziej znanych polskich uzdrowisk. Położone jest w malowniczej dolinie na wschodzie Sudetów w województwie dolnośląskim. Od Kłodzka dzieli je zaledwie 20 km, zaś od Wrocławia 80 km. Przez Lądek-Zdrój płynie rzeka Biała Lądecka. Miasto jest otoczone Górami Złotymi oraz Masywem Śnieżnika, należącymi do pasm Sudetów. Tereny otaczające Lądek-Zdrój w znacznej części są górzyste, natomiast samo miasto jest usytuowane w dolinie. Dzięki temu charakteryzuje się niezwykle korzystnym mikroklimatem.

Historia Lądku-Zdroju jako uzdrowiska sięga XV wieku. W przeszłości Lądek-Zdrój był odwiedzany przez takie osoby jak królowie pruscy, caryca Katarzyna czy Wolfgang Goethe.

Z czego słynie Lądek-Zdrój?

Lądek Zdrój posiada źródła wód mineralnych o unikalnym składzie chemicznych oraz właściwościach leczniczych. Wody mineralne z Lądka-Zdroju są bogate w minerały i pierwiastki, takie jak węglany, siarczki, żelazo i radon. Wykorzystywane są one do kuracji pitnych oraz w zabiegach balneologicznych, takich jak kąpiele lecznicze. Uzdrowisko oferuje szeroki wachlarz zabiegów - nie tylko wspomniane wcześniej kąpiele mineralne, ale również m.in.: masaże oraz zabiegi fizykalne.

Piękny, zabytkowy Park Zdrojowy to idealne miejsce do spacerów i relaksu. Dodatkowo w okolicy znajduje się wiele zabytków, szlaków turystycznych oraz miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku. Jest również wiele hoteli oraz sanatoriów które są dostosowane do potrzeb odwiedzających.

Obszar Sudetów charakteryzuje się niskim poziomem zanieczyszczeń powietrza. Położenia miejscowości w dolinie chroni ją przed ekstremalnymi zmianami pogody oraz silnymi wiatrami. Ponieważ góry są tutaj naturalną barierą, sprzyja to stabilnym warunkom atmosferycznym. Sanatoria w Lądku Zdroju skupiają się przede wszystkim na leczeniu schorzeń układu ruchu, chorób układu nerwowego oraz problemów z krążeniem.