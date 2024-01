Pobyt w sanatorium to doskonały czas, aby poprawić stan swojego zdrowia oraz ogólne samopoczucie. Niestety jeśli wybieramy się na turnus z dofinansowania to czas oczekiwania jest dość długi. Ile musimy poczekać na wyjazd do uzdrowiska dofinansowany z NFZ i od czego to zależy?