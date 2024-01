"Mały Wiedeń". O jakim mieście mowa?

Mały Wiedeń (ang. Little Vienna) – co to takiego? Określenie jest sloganem promocyjnym używanym w odniesieniu do wielu miast. Dotyczy to zwłaszcza tych położonych na obszarze dawnej monarchii austro-węgierskiej.

Czym charakteryzuje się miasto nazywane ”małym Wiedniem”? Dużą liczbą zabytków architektury z przełomu XIX i XX wieku wzniesionych w stylu secesji czy historyzmu, które określane są jako ”wzorowane na wiedeńskich”. W Polsce jednym z miast określanych mianem "małego Wiednia" jest Bielsko-Biała.

Bielsko-Biała. "Mały Wiedeń" w Polsce

Bielsko-Biała to miasto położone nad rzeką Białą. Leży na południu Polski u stóp Beskidów. Uznawane za stolicę Podbeskidzia miasto liczy sobie około 175 tys. mieszkańców. Jest to nowoczesny ośrodek przemysłowo-handlowy i kulturalny, kojarzony głównie z przemysłem elektrotechnicznym i samochodowym. Od niedawna jest drugim - po Łodzi - centrum włókiennictwa. Zaś pod kątem potencjału rozwojowego pozycja Bielska-Białej plasuje się w pierwszej dziesiątce polskich miast.

Wielu turystów przejeżdża tylko przez Bielsko-Białą podróżując na Węgry, Słowację, do Austrii, Czech czy też dalej na południe Europy. Niektórzy - zwłaszcza mieszkańcy Górnego Śląska – mijają miasto wybierając się w Beskidy. Jednak Bielsko-Biała sama w sobie jest również miejscem wartym odwiedzenia.

Z czego słynie Bielsko-Biała? Atrakcje turystyczne

Fiat 126p. Od lat 70-tych dwudziestego wieku miasto to znane jest z produkcji Fiata 126p. Powstała wówczas FSM czyli Fabryka Samochodów Małolitrażowych. Przez lata firma wyprodukowała ponad 3 miliony tych samochodów. Mimo że ostatni Fiat 126p, czyli tak zwany ”maluch”, powstał we wrześniu 2000 roku, to dotychczas wielbiciele motoryzacji i zabytkowych samochodów spotykają się na Zlotach Pojazdów Zabytkowych, na Beskidzkim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych czy też na Beskidzkich Zlotach Fiata 126p. W samej Bielsku-Białej możemy wybrać się do Muzeum Fiata126p.

Reksio oraz Bolek i Lolek. Bajki takie jak ”Reksio” oraz ”Bolek i Lolek” to kreskówki, które powstały w Bielsko-Białej w Studiu Filmów Rysunkowych. Choć kolejne części bajki nie są już produkowane, to w mieście znajdują się rzeźby upamiętniające główne postaci. I tak rzeźba przedstawiająca Reksia znajduje się w centrum miasta, obok mostu na Białej, na placu pomiędzy ulicą 11 listopada oraz ks. Stanisława Stojałowskiego. Natomiast rzeźba Bolka i Lolka stoi w centrum miasta na dziedzińcu przy ulicy Mostowej, przed budynkiem galerii handlowej Sfera II.

Ciekawe obiekty architektury. W Bielsku-Białej możemy podziwiać ciekawą architekturę. Do interesujących obiektów zaliczyć możemy niewątpliwie Zamek Książąt Sułkowskich czy kamienicę Kałuży.

Warto również zobaczyć budynek Teatru Polskiego z posągami Apollina oraz muz: Talii i Melpomeny na fasadzie. Zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz budynek ten wygląda przepięknie. Pod kątem architektonicznym ciekawe są również takie budynki, jak ratusz, budynek Poczty Głównej, jak Hotel ”Pod Orłem” czy Hotel ”President”. Pięknym budynkiem jest także budynek dworca kolejowego.