Szczegółowe zapoznanie się z ofertą przed wyjazdem to absolutna podstawa, gdy wybieramy się na urlop i kupujemy wakacje w biurze podróży. Niestety sporo osób przeprowadza research dopiero kilka dni przed wyjazdem, pytając o opinie na temat danego hotelu na grupach. Niejednokrotnie odpowiedzi mogą być zaskakujące, jednak w takim przypadku na rezygnację często jest już za późno.

Reklama

Co sprawdzić przed podpisaniem umowy z biurem podróży?

Pierwszą kwestią, jaką trzeba ustalić razem z partnerem lub inną osobą, z którą wybieramy się na urlop, są nasze oczekiwania. Pary, którym marzy się spokojny i romantyczny wypad we dwoje nie powinny rezerwować noclegu w typowym rodzinnym hotelu. Z kolei małżeństwa z małymi dziećmi mogą żałować wyjazdu, gdy okaże się że w wybranym miejscu nie ma żadnych atrakcji dla maluchów. To samo dotyczy lokalizacji. Nawet jeśli zdecydowaliśmy się na konkretny kierunek, warto sprawdzić, czy charakter danej miejscowości, aby na pewno pokrywa się z naszymi oczekiwaniami. W przeciwnym razie może się okazać, że para, która marzyła o spokojnym wyjeździe, trafi do typowo rozrywkowego i imprezowego kurortu.

Reklama

Gdy ustalimy już na czym nam zależy, pora wybrać biuro podróży. Decydując się na wyjazd zorganizowany, trzeba koniecznie sprawdzić, z kim podpisujemy umowę. Wybierając większą firmę, ryzyko jej potencjalnego bankructwa chwilę przed planowaną datą wakacji jest raczej małe. Oczywiście nie oznacza to, że nie warto jeździć z mniejszymi touroperatorami. W takim przypadku konieczna jest jednak dodatkowa weryfikacja.

W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy biuro podróży ma wykupione ubezpieczenie i na jaką kwotę. Jest to o tyle ważne, że gdyby firma zbankrutowała, otrzymamy zwrot pieniędzy z tej puli lub zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdu. Biura podróży można sprawdzić na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Zweryfikujemy tam zarówno wpis do rejestru organizatorów turystyki, jak i kwotę ubezpieczenia oraz okres jego obowiązywania.

Jest to o tyle ważne, że gdyby firma zbankrutowała, otrzymamy zwrot pieniędzy z tej puli lub zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdu. Biura podróży można sprawdzić na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli zależy nam na dodatkowym sprawdzeniu biura, można zweryfikować, czy nie znajduje się w rejestrze dłużników na stronie krd.pl oraz w Biurze Informacji Gospodarczej.

Poza tym warto sprawdzić opinie na temat wybranego touroperatora na grupach facebookowych, na forach oraz w opiniach Google.

Umowa z biurem podróży - zwróć uwagę na te zapiski

Wraz z umową otrzymamy opis wybranej imprezy turystycznej. Należy dokładnie się z nim zaznajomić, bowiem w razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, będzie można ubiegać się o rekompensatę od organizatora. Przykładowo, osoby, które wykupują wakacje all inclusive, powinny sprawdzić, co to oznacza w danym przypadku. W niektórych hotelach występuje bowiem tzw. all inclusive light. W takiej wersji otrzymamy napoje zwykle wyłącznie do posiłków. Jeśli nie wczytamy się w opis, po przyjeździe do hotelu możemy być rozczarowani, że nie przysługuje nam pełen pakiet.

Znajomość zapisów zawartych w umowie pozwoli także na skuteczne składanie zażaleń. Jeśli w dokumencie znajdował się zapis o apartamencie z widokiem na morze, a otrzymamy pokój z widokiem na ulicę, możemy złożyć reklamację. Warto również pamiętać, że biura podróży ustalają standard hotelu na podstawie lokalnego prawa. Z tego względu hotel 4-gwiazdkowy w Egipcie będzie znacznie różnić się od 4-gwiazdkowego hotelu w Hiszpanii. Standard tego pierwszego będzie dużo niższy i trzeba mieć to na uwadze. Najlepiej samodzielnie sprawdzić opinie o danym obiekcie, bowiem zdjęcia, które przedstawi nam biuro podróży mogą być już nieaktualne.

O tych ryzykach trzeba pamiętać

Jeśli decydujemy się na wakacje z biurem podróży, należy być świadomym, że nawet kilka dni przed wyjazdem, operator może zmienić godzinę wylotu. Często bywa tak, że wyjazd, który miał trwać 7 dni, w praktyce potrwa 5, bo pierwszego dnia będziemy na miejscu późnym wieczorem, a ostatniego wrócimy do kraju wczesnym rankiem. Jest to ryzyko, które trzeba wziąć pod uwagę.

Każde biuro podróży ma obowiązek ubezpieczenia klienta w zakresie kosztów leczenia oraz NNW. W praktyce jednak nie obowiązuje żadna konkretna kwota, dlatego operatorzy oferują zwykle podstawowy zakres ochrony. Warto zatem sprawdzić kwotę ubezpieczenia i w razie potrzeby rozszerzyć polisę.

Co jeśli wyjazd nie spełnia naszych oczekiwań? Wszelkie zażalenia najlepiej zgłaszać od razu, bowiem w większości umów znajduje się zapis o obowiązku współdziałania. Oznacza to, że w takim przypadku mamy prawo zgłosić się do rezydenta lub zadzwonić do organizatora i przedstawić problem. Istnieje również możliwość zgłoszenia reklamacji po wakacjach. Mamy na to 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.