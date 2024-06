Werdykt co roku ogłaszany jest w paryskiej siedzibie UNESCO. Jest to przyznawana od dziesięciu lat prestiżowa nagroda architektoniczna, w tym roku po raz pierwszy w kategorii Muzea. Werdykt co roku ogłaszany jest w paryskiej siedzibie UNESCO. Nagroda Wersalska to jedno z ważnych wyróżnień w dziedzinie architektury i designu.

"W jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu, w kategorii Muzea, nasza instytucja została doceniona za szczególne walory architektoniczne, gdyż gmach Muzeum Historii Polski to nie tylko miejsce, w którym opowiadamy o dziejach państwa i narodu. To dzieło samo w sobie, budynek pełen przemyślanych znaczeń. Jego fasada nawiązuje do kolejnych warstw naszej historii: od czasów najdawniejszych, do współczesności" - ogłoszono.

"Muzeum Historii Polski to jedno z siedmiu nowo otwartych lub otwartych ponownie muzeów z całego świata uznanych przez Jury konkursu Prix Versailles za najpiękniejsze. Wśród zwycięzców są również Muzeum Sztuki A4 w chińskim Chengdu, Muzeum Pamięci o Trzęsieniu Ziemi w Smritivan w Bhuj w Indiach, Muzeum Oman Poprzez Wieki (Oman Ascross Ages), Het Loo zwany holenderskim Wersalem, japońskie Muzeum Sztuki Simose w Hiroshimie oraz Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie" - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie Muzeum Historii Polski.