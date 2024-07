Masowa turystyka to zjawisko, które znacząco wpłynęło na globalny krajobraz turystyczny wielu miast. Także Barcelona każdego roku przyciąga miliony turystów z całego świata. I choć turystyka masowa ma swoje oczywiste korzyści ekonomiczne, wiąże się też z licznymi wyzwaniami.

Mieszkańcy Barcelony mają dość turystów

W weekend mieszkańcy Barcelony zorganizowali protest, w którym zaczęli "strzelać" do turystów z pistoletów na wodę. Jak poinformowało CNN, demonstranci maszerujący w sobotę przez centrum skandowali też hasła "turyści do domu". Mieli też ze sobą transparenty z hasłami "Barcelona nie jest na sprzedaż".

Demonstrację zorganizowało ponad 100 lokalnych organizacji pod przewodnictwem Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (Zgromadzenie Sąsiedzkie na rzecz Zmniejszenia Turystyki).

Do problemu masowej turystyki odniósł się m.in. socjalistyczny burmistrz Barcelony Jaume Collboni. Jak relacjonuje Time, zapowiedział on wyeliminowanie krótkoterminowego wynajmu w stylu Airbnb w mieście w ciągu pięciu lat. Zapowiedział też zwiększenie dopłaty do podatku turystycznego z 3,25 do 4 euro za noc i oznajmił, że część dochodów z turystyki zostanie przeznaczona na lokalne projekty. Według danych Narodowego Instytutu Statystyki w 2023 roku Barcelonę odwiedziło 15,6 mln turystów.

Protesty przeciwko turystom nie tylko w Barcelonie

W wielu popularnych miastach na całym świecie mieszkańcy coraz częściej organizują protesty przeciwko masowej turystyce. Ich frustracja wynika m.in. z przeludnienia, rosnących kosztów życia, a także zniszczenia środowiska i dziedzictwa kulturowego. Protesty często przybierają formę demonstracji, akcji symbolicznych (takich jak performance uliczne, graffiti, instalacje artystyczne). Mieszkańcy organizują też spotkania z władzami lokalnymi i przeprowadzają kampanie w mediach społecznościowych.

W Wenecji mieszkańcy regularnie protestują przeciwko masowej turystyce, zwłaszcza przeciwko napływowi statków wycieczkowych, które przyczyniają się do zanieczyszczenia i erozji laguny. Na Balearach, w tym w Palma de Mallorca, mieszkańcy protestują przeciwko masowej turystyce, która powoduje przeludnienie i podnosi ceny nieruchomości.

W Dubrowniku, który stał się niezwykle popularny za sprawą serialu "Gra o tron", mieszkańcy protestują przeciwko napływowi turystów, który przyczynia się do zniszczenia zabytkowego miasta i pogorszenia jakości życia.

Także mieszkańcy Santorini protestują przeciwko przeludnieniu wyspy i degradacji środowiska spowodowanej masową turystyką. W Amsterdamie z kolei lokalne społeczności protestują przeciwko negatywnym skutkom masowej turystyki, takim jak wzrost cen nieruchomości, gentryfikacja i przeludnienie.