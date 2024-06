Praga: Miasto o Stu Wieżach

Około 100 galerii, ponad 20 muzeów, niezliczona ilość kafejek, restauracji i urokliwych, brukowanych uliczek. Do tego szalenie popularne centrum, wpisane na początku lat 90. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nic dziwnego, że stolica Czech cieszy się tak dużą popularnością – także wśród turystów z Polski. Idealną opcją zwiedzania Pragi jest przynajmniej tygodniowy wyjazd. Co zobaczyć "na szybko", gdy zamiast dłuższej wyprawy mamy do dyspozycji ok. 2 dni?

9 obowiązkowych punktów na turystycznej mapie Pragi

Dworzec Główny

Rynek Starego Miasta

Most Karola

Hradczany – zamek i katedra św. Wita

– zamek i katedra św. Wita Złota Uliczka

Wzgórze Petřín

Muzeum Alfonsa Muchy

Dzielnica Josefov

Wieża telewizyjna Žižkov

Spacerem z dworca na Hradczany

Przy stosunkowo krótkim okresie zwiedzania najbardziej rozsądnym wyjściem wydaje się skupienie na atrakcjach zabytkowego centrum Pragi. Dojeżdżający do czeskiej stolicy pociągiem mogą przejść trasą z Dworca Głównego aż na Hradczany. Na uwagę zasługuje już sam dworzec, otwarty w 1871 r. przez cesarza Franciszka Józefa I. Wnętrza budynku przypadną do gustu szczególnie fanom secesyjnej architektury. Obowiązkowym przystankiem na praskim rynku jest słynny, średniowieczny zegar astronomiczny, czyli praski Orloj – skonstruowany w 1410 roku. Dalsza trasa wiedzie przez turystyczną wizytówkę Pragi, czyli Most Karola (Karlův most) na Wełtawie. Struktura oparta na 15 filarach ma 516 metrów długości, a obydwie strony mostu zdobi zestaw 30 figur świętych (m.in. św. Wojciecha i św. Tomasza z Akwinu).

Wspinaczka na królewski zamek

Królewska dzielnicy Hradczany – powstała w XIV w. – to zdecydowanie najpopularniejsze miejsce turystycznych pielgrzymek. Fani czeskiej historii powinni znaleźć czas na zwiedzanie Zamku Praskiego – a przynajmniej wejście na imponujący dziedziniec. Spektakularnie prezentuje się także średniowieczna katedra św. Wita. Szczególne wrażenie robi przestrzenne wnętrze katedry, sklepienie i bogate witraże – w tym dzieła secesyjnego artysty Alfonsa Muchy. Z katedry blisko do słynnej Złotej Uliczki, którą zamieszkiwali w średniowieczu żydowscy złotnicy. Na początku XX wieku w jednym z malowniczych domków na Złotej Uliczce mieszkał i pracował pisarz Franz Kafka. Z Hradczan rozpościera się piękny widok na "Miasto Stu Wież". Dla jeszcze bardziej spektakularnej perspektywy warto wspiąć się na pobliskie Wzgórze Petřín. Szczyt wzgórza zdobi stalowa, ponad 65-metrowa wieża widokowa, zbudowana na wzór paryskiej wieży Eiffla.

Trasą muzeów i synagog

Wybór pomiędzy praskimi muzeami jest wyjątkowo trudnym wyzwaniem. W przypadku krótkiej trasy, skupionej wokół rynku i Starego Miasta, najlepszym wyborem będzie wizyta w Muzeum Alfonsa Muchy. Jest to obowiązkowa opcja dla fanów secesji. Jeżeli wystarczy czasu warto sprawdzić godziny krótkich, filmowych seansów o twórczości artysty. Co zamiast sztuki? Fani mniej tradycyjnych tematów mogą pokusić się o bilet do Muzeum Czekolady, Muzeum Komunizmu czy popularnego Muzeum Maszyn Erotycznych. W centrum miasta znajduje się także kolejne, popularne miejsce turystycznych wędrówek, czyli dawna, żydowska dzielnica Josefov – miejsce urodzenia Franza Kafki. Fanom architektury sakralnej można polecić m.in. zabytkowe synagogi – najstarsza budowla pochodzi z XIII wieku.

Żelbetonowa wieża Žižkov

Praga to także ciekawa architektura współczesna. Kultowym, praskim obiektem turystycznym – który warto zobaczyć nawet podczas dwudniowego wypadu – jest słynna, futurystyczna wieża telewizyjna z dzielnicy Žižkov. Abstrakcyjny styl budowli budzi do dziś dyskusje. Tym większe, gdy w 2000 roku konstrukcję ozdobiono rzeźbami raczkujących dzieci autorstwa Davida Černego. Warto wspiąć się na punkt widokowy, zlokalizowany na wysokości 93 metrów lub zjeść posiłek w restauracji umieszczonej na wysokości 66 metrów.