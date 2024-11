Z okazji przypadającego 14 listopada Światowego Dnia Seniora, przewoźnik kolejowy PKP Intercity przygotował wyjątkową promocję. Osoby, które ukończyły 60. rok życia, mogą tego dnia skorzystać z niezwykle atrakcyjnej oferty i podróżować po całej Polsce pociągami PKP Intercity za symboliczną złotówkę.

Promocja dla seniorów. Bilet PKP za złotówkę

W ramach promocji, PKP Intercity oferuje bilety za symboliczną złotówkę. Oferta dotyczy przejazdów w drugiej klasie pociągami TLK, IC, EIC i EIP, czyli wszystkimi kategoriami pociągów dalekobieżnych, na wszystkich liniach krajowych. Bez względu na długość trasy, pasażerowie mogą cieszyć się podróżą w komfortowych warunkach, płacąc jedynie złotówkę za bilet w jedną stronę.

Jak i gdzie można kupić bilet PKP za złotówkę dla seniora?

Bilety promocyjne można kupić praktycznie wszędzie: w kasach na dworcu, u konduktora w pociągu, przez internet na stronie PKP Intercity lub w ich aplikacji, a także w automatach biletowych. Aby skorzystać z promocji, należy przy wyborze biletu zaznaczyć opcję "Podróż za złotówkę dla Seniora (14 listopada)". System automatycznie obniży cenę biletu do 1 zł. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu biletu bezpośrednio u konduktora pociągu, co stanowi wygodne rozwiązanie dla osób preferujących tradycyjne formy płatności. Warto jednak mieć na uwadze, że jeżeli senior chce jechać w wagonie sypialnym lub z miejscem do leżenia, musi dodatkowo opłacić rezerwację miejsca.

Wychodzi więc na to, że za złotówkę seniorzy mogą udać się w podróż właściwie wszędzie tam, dokąd bezpośrednio dojeżdżają pociągi PKP Intercity niezależnie od odległości ze stacji odjazdu. Ważne, aby przejazd na podstawie promocyjnego biletu rozpoczął się 14.11.2024 roku. W ten sposób podróżny może wyjechać rano i wrócić wieczorem, a każdy bilet kupiony w ramach promocji nie będzie kosztował więcej niż 1 zł.

Promocja na bilety PKP dla seniora łączy się z innymi

Należy podkreślić, że promocja "Podróż za złotówkę dla Seniora" może się łączyć z innymi obowiązującymi ofertami, takimi jak "Duża Rodzina", "Bilet Rodzinny" czy "Taniej z Bliskimi". Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w grupie rodzinnej lub przyjacielskiej mogą skorzystać zarówno z dodatkowych zniżek wynikających z tych programów, jak i z promocyjnej ceny biletu dla seniora. Więcej informacji na temat oferty znajdziemy na stronie internetowej PKP Intercity.

