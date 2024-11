Bilet za złotówkę dla dzieci i młodzieży

PKP Intercity przygotowało promocje dla dzieci i młodzież do 16. roku życia. Mogą oni skorzystać z promocji i podróżować pociągami Pendolino już za 1 zł. Oferta obejmuje przejazdy w klasie 2, a aby skorzystać z promocji, trzeba okazać dokument potwierdzający wiek, np. dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia. Co więcej, dzieci do 4. roku życia przez cały rok mogą podróżować bezpłatnie, korzystając z biletu jednorazowego z ulgą 100 proc.

Reklama

Promocja dla dorosłych podróżnych

PKP Intercity przygotowało ofertę "Super Promo", gdzie bilety na przejazdy w najwygodniejszych składach Express Intercity Premium (EIP) można zdobyć już od 29 zł. W tej promocji znajdą się najtańsze bilety dostępne na trasach między największymi miastami, np. z Warszawy do Krakowa lub Trójmiasta za 49 zł. Dodatkowo, bilety te mogą być jeszcze tańsze dla osób uprawnionych do ulg, takich jak studenci czy uczniowie.

Gdzie kupić bilety?

Sprzedaż promocyjnych biletów rozpoczyna się 14 listopada i obejmuje wszystkie dostępne kanały sprzedaży, w tym kasy biletowe, serwis e-IC, aplikację mobilną PKP Intercity oraz automaty biletowe. Dodatkowo, bilety można zakupić w serwisach internetowych i aplikacjach mobilnych agentów sprzedaży. Istnieje również możliwość zakupu biletu na miejscu, przed wejściem do pociągu, jeśli będą jeszcze wolne miejsca.