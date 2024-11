Wenecja

Sylwester w Wenecji to odpowiedni czas na romantyczne spacery, spróbowanie wyśmienitych potraw serwowanych w urokliwych restauracjach, ale też okazja do wielkiego świętowania Nowego Roku. Sercem całego wydarzenia staje się Plac Świętego Marka, gdzie mieszkańcy i turyści wspólnie cieszą się z okazji nadchodzącego nowego roku. Uczestnicy zakładają często weneckie karnawałowe maski, co dodaje wydarzeniu charakterystycznego uroku i podkreśla lokalne tradycje. Wenecję docenią szczególnie miłośnicy włoskiej kuchni i kultury, którzy znajdą tu idealną symbiozę smaku i stylu. Ryanair w sezonie zimowym realizuje regularne połączenia do Wenecji z Wrocławia, Krakowa i Gdańska.

Barcelona

Główną atrakcją sylwestra w Barcelonie jest pokaz fajerwerków na wzgórzu Montjuïc, który przyciąga rzesze turystów. Najpopularniejsze place w mieście - d’Espanya i Plaça de Catalunya - tętnią życiem stając się scenami koncertowymi dla muzyków i tłem dla widowiskowych pokazów świateł. Dla miłośników plażowych klimatów, na plaży La Barceloneta organizowane są sylwestrowe imprezy trwające do rana. Ciekawym punktem świętowania Nowego Roku jest tradycja jedzenia 12 winogron w rytm uderzającego zegara o północy. Ma to przynosić szczęście i pomyślność na nadchodzący rok. Do Barcelony możemy dolecieć samolotami Ryanair z lotniska we Wrocławiu, Warszawy, Krakowa i Gdańska.

Londyn

Londyn to dobry wybór dla tych, którzy chcą zobaczyć spektakularny pokaz fajerwerków. W czasie sylwestrowej nocy odbywa się on zaraz obok słynnego koła widokowego London Eye. Kolejnym wartym uwagi wydarzeniem jest Londyńska Parada Noworoczna, w której bierze udział 10 tysięcy artystów z całego świata: tancerze, muzycy i akrobaci. Do Londynu Ryanair może nas zabrać z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Katowic, Szczecina, Rzeszowa, Poznania, Olsztyna, Łodzi, Lublina, Gdańska i Bydgoszczy.

Country Manager CEE & Baltics w Ryanair, Alicja Wójcik-Gołębiowska, powiedziała: Sylwester i Nowy Rok, to czas który każdy z nas chce spędzić w wyjątkowych okolicznościach. Linia lotnicza Ryanair przygotowała z tej okazji dla pasażerów 3 kierunki, które z pewnością pozostaną w pamięci. Londyn, Barcelona i Wenecja to miejsca, w których sylwestrowa noc będzie tą wyjątkową. Wiele atrakcji, muzyczne koncerty i pokazy świetlne, jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś dla siebie i spędzi sylwestra w wyjątkowym, europejskim stylu!