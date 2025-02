Pokazała nagranie ze Śnieżki. Kolejne takie w krótkim czasie

Trwają ferie zimowe 2025, co skłania Polaków do wyjazdów w góry. Niestety nie wszyscy wypoczywający pamiętają o zasadach bezpieczeństwa na górskich szlakach. Do mediów co kilka dni trafiają filmiki, na których widać lekkomyślność turystów. Niektórzy wybierają się w góry w nieodpowiednim stroju, inni - zapominają, że w trudnych warunkach chwila nieuwagi potrafi doprowadzić do tragedii.

Na TikToku pojawiło się nagranie, które autorką jest prowadząca profil o nazwie @..aurora..._. Kobieta podzieliła się z internautami sytuacją, której była świadkiem 7 lutego. W drodze na Śnieżkę minęła dzieci, które ześlizgiwały się z ośnieżonego szlaku tuż obok łańcuchów zabezpieczających. W pewnym momencie widać, jak przewracają się, po czym wracają do ślizgania się. Dzieci były pod opieką osoby dorosłej, która nie reagowała na nich zachowanie.

Nagranie ze Śnieżki. Dzieci ześlizgują się ze szlaku

W takich momentach aż boję się pomyśleć co mogłoby się stać- napisała autorka wideo. W komentarzu zaznaczyła, że tego dnia warunki na szlaku były trudne: trasę pokrywała gruba pokrywa śnieżna, widoczność była słaba, a temperatura wynosiła -10 stopni Celsjusza. Zaapelowała też do rodziców, którzy wybierają się w góry z dziećmi, by zachowali szczególną ostrożność.

Takie filmy do tej pory oglądałam tylko w internecie. Apeluję... rodzice, więcej rozwagi. Wystarczyła chwila, a mogłoby skończyć się tragedią- napisała. Jedna za internautek napisała pod filmem, że nie widzi nic niebezpiecznego w zachowaniu dzieci. Autorka nagrania nie pozostawiła jej wpisu bez odpowiedzi. - Wyobraź sobie, że dzieci zjeżdżające podcinają tych z przodu. I leci jeden za drugim jak lawina, a tego dnia trasa była oblodzona... Tak giną ludzie - napisała właścicielka profilu @..aurora..._.