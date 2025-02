Pokazali niezwykle nagranie z Mazur. Głównym bohaterem ryś

Nagranie z fotopułapki pojawiło się na facebookowym profilu Mazurskie Krajobrazy. Widać na nim rysia, który w środku nocy przemieszcza się między drzewami. Autor wideo nie krył zachwytu nad zwierzęciem. - Ryś to majestatyczne zwierzę, znane ze swojej gracji i tajemniczości. Porusza się z gracją pośród drzew, prezentując swoje piękno i siłę - czytamy w opisie postu. - Nagranie z fotopułapki pozwala nam podziwiać tego pięknego drapieżnika w jego naturalnym środowisku, podkreślając bogactwo i różnorodność przyrody Mazur - dodał autor.

Ryś to drapieżny ssak z rodziny kotów. Ryś eurazjatycki, czyli Lynx lynx, to największy przedstawiciel kotowatych w Polsce i w Europie. Bardzo trudno go spotkać na wolności, więc tego typu nagrania obrazujące zachowania rysia w naturze, są niezwykle cenne.

Rysie w Polsce

Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie 160 do 200 rysiów. Osiągają długość od 65 do 110 cm. Mają charakterystyczne spiczaste uszy i krótkie ogony. Rysie prowadzą nocy tryb życia, w ciągu dnia śpią. Zwykle żyją w pojedynkę. Potrafią przejść nawet 20 km w ciągu doby. Preferują gęste lasy, w których jest dużo zarośli. W takich miejscach rysie mogą się ukryć, polować lub schować zdobycz. Są drapieżnikami, a ich głównym pożywieniem są sarny i jelenie. Rysie w Polsce są pod ścisłą ochroną, niestety mimo tego, często padają ofiarami kłusowników, wpadając w pułapki zastawione w lasach.