Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Kraj przyciąga rajskimi plażami, romantycznymi miasteczkami, interesującymi zabytkami i pyszną kuchnią. Planując wypoczynek warto wziąć ją pod uwagę, szczególnie, że to nie tylko atrakcyjny, ale przede wszystkim tani kierunek wakacyjny poza Polską. Ostatnio na popularności zyskuje Istria, półwysep na północnym wybrzeżu Adriatyku.

Wakacyjny raj 10 godzin autem z Polski

Zalety Istrii to nie tylko walory krajobrazowe, ale przede wszystkim bliskość. Istria to najbardziej wysunięta na północ część Chorwacji, do której z Krakowa lub Katowic można dojechać samochodem w 10 godzin. Polacy chętnie wybierają wakacje w Chorwacji z własnym dojazdem, jednak warto mieć świadomość, że możliwy jest również transport lotniczy. - Chorwacja nadal częściej jest odwiedzana przez Polaków w ramach dojazdu własnego niż lotniczego, stale rosnące zainteresowanie tym kierunkiem nie jest niczym zaskakującym. Z drugiej strony rośnie też popularność regionu w odsłonie lotniczej. Na Istrię można bowiem polecieć z kilku miast Polski – z Warszawy, Katowic, Krakowa i Poznania - radzi w rozmowie z WP Turystyka Marzena German z Wakacje.pl

Reklama

Reklama

Istria - co warto zobaczyć?

Istria to półwysep w północnej części Morza Adriatyckiego, którego znaczna część należy do Chorwacji. Jest idealnym miejsce na rodzinne wakacje. Ma wiele plaż z łagodnym zejściem do morza, co dobrze sprawdzi się w przypadku plażowania z dziećmi. Dodatkowo przy wielu plażach zorganizowano place zabaw dla najmłodszych. Często towarzyszy im rozbudowana infrastruktura, jak np. wypożyczalnie sprzętu wodnego, dmuchane zjeżdżalnie wodne czy inne atrakcje. Na niemal wszystkich plażach na Istrii można liczyć jest komfortowe zaplecze.

Na uwagę zasługują parki wodne na Istrii - Istralandia w Novigradzie, Aquacolors w Poreč czy aquapark w Puli. To atrakcja nie tylko dla dzieci. Najpopularniejsze kurorty na Istrii to niewątpliwie Rabac, Porec i Umag, w których każdy z turystów - młodszych i starszych - znajdzie coś dla siebie. Ci starsi z pewnością ucieszą się z wizyt w lokalnych winiarniach, gdzie produkowane jest pyszne i aromatyczne lokalne wino.

Ile kosztują wakacje na Istrii?

Wakacje na Istrii to niewątpliwie jedna z tańszych opcji spędzenia urlopu poza Polską. Najtaniej jest oczywiście poza sezonem, czyli w maju i wrześniu. Jak podaje WP Turystyka, tygodniowe wakacje na Istrii w trzygwiazdkowych apartamentach z kompleksem basenów wykupimy od 600 zł za osobę w przypadku dojazdu własnego.

To kusząca oferta, która - w zależności od wybranego standardu - może wynieść znacznie taniej niż tygodniowy pobyt w sezonie nad polskim morzem. Na Istrii można wybierać spośród szerokiej bazy noclegowej: od kempingów, przez apartamenty aż po hotele.