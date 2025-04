Leśnicy pokazali, co znaleźli w lesie

Do internetu do kilka dni trafiają nagrania i filmy, na których widać śmieci zalegające w polskich lasach. Leśnicy regularnie apelują, by szanować środowisko naturalne, lecz nie brakuje osób, które niewiele sobie z tego robią. W miniony weekend na terenie kampinoskich gmin odbywała się akcja sprzątania terenów zielonych, w której brali udział lokalni mieszkańcy.

Na oficjalnym profilu na Facebooku Kampinoskiego Parku Narodowego pojawiło się nagranie, na którym widać, jakie konsekwencje może mieć zostawianie w lasach śmieci. Pozostawione w lasach papierki, butelki i puszki mogą stać się śmiertelnym zagrożeniem dla owadów i niewielkich zwierząt.

Puszka stała się śmiertelną pułapką

Walające się foliowe torebki, resztki jedzenia, szklane butelki, stare opony czy puszki są ogromnym zagrożeniem dla wielu gatunków małych zwierząt - czytamy w poście na profilu Kampinoskiego Parku Narodowego. Na filmiku widać, że tak było w tym przypadku. Pozostawiona w lesie puszka stała się śmiertelną pułapką dla jaszczurki. - O ile łatwo jest wejść do śliskiej butelki czy puszki, o tyle trudniej się z niej wydostać. W puszkach ginie wiele pożytecznych owadów takich jak czyściciele lasu — żuki gnojarze lub zapylające kwiaty pszczoły - wyjaśniają leśnicy.

Przerażający filmik, który otrzymaliśmy od Enjoy Leoncin autorstwa Mileny Spadło być może przyczyni się do tego, że zastanowimy się, zanim zostawimy choćby najmniejszy śmieć w lesie - dodali w poście leśnicy.