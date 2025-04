To tu Polacy wybierają się na majówkę 2025. 90 proc. dostępnych miejsc noclegowych jest już zajęta

Wielkanoc tuż tuż. W wielu miejscach Polski zapowiada nie tylko ładna pogoda, ale i się wysoka temperatura. A to skłania Polaków do korzystania z dodatkowych dni wolnych. Popularnością cieszą się wyjazdy w polskie góry. Okazuje się, że w 2025 roku to Bieszczady są najpopularniejszym celem wyjazdów na długi weekend w Polsce. Prawie wszystkie dostępne miejsca noclegowe są już zarezerwowane.