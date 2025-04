Coraz bliżej długi weekend majowy 2025, który większość z nas chce wykorzystać na wyjazd. Przygotowując się do podróży, warto przygotować plan zwiedzania, sprawdzić lokalne atrakcje, zapoznać się z cenami, by nie zostać oszukanym, a także spakować odzież i obuwie adekwatne do planowanych aktywności. Czego unikać w czasie podróży? Poniżej znajdziesz listę najczęstszych błędów w podróży, których warto unikać, by do domu wrócić wyłącznie z dobrymi wspomnieniami.

Najczęstsze błędy w podróży. TOP 10 wskazówek

Brak listy rzeczy potrzebnych na wyjazd. Choć brzmi to banalnie, to przygotowanie takiej listy, może uchronić nas co najmniej przed rozczarowaniem, a także przed dodatkowymi kosztami lub innymi nieprzyjemnościami. Dlatego warto mieć listę rzeczy na wyjazd, a pakując walizkę - odznaczać to, co już zostało spakowane.

Brak dokumentów. Niestety zdarza się to częściej, niż mogłoby się wydawać. Niestety jeśli na lotnisku okaże się, że zapomnieliśmy paszportu lub dowodu osobistego, z wyjazdu nici.

Niesprawdzanie informacji o miejscu wypoczynku. Jadąc do nieznanego kraju, warto choć pobieżnie zapoznać się z podstawowymi informacjami na jego temat, sprawdzić wymagania wjazdowe, kurs walut oraz dowiedzieć się, czy na miejscu będzie działał nasz telefon i internet. W dalszej kolejności, warto zapoznać się z lokalnymi cenami, atrakcjami i możliwościami spędzania czasu.

Zapoznanie się z metodami oszukiwania turystów. Przed wyjazdem, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę np. "jak oszukują turystów w..." i przeczytać kilka wpisów z blogów lub grup internetowych. Zwykle schematy działania lokalnych przestępców są podobne, więc znając ich metody, może ustrzec się przed niebezpieczeństwem.

Pakowanie zbyt wielu rzeczy. Powszechny błąd, który popełnia wiele osób. Walizka pękająca w szwach, której zawartość w sporej części pozostaje nieużywana - brzmi znajomo? Warto przygotować tyle zestawów bielizny i ubrań, ile dni pobytu mamy na miejscu i dodać do tego mały zapas. To powinno wystarczyć.

Brak odpowiednich butów. Jeśli planujemy dużo zwiedzać, eleganckie buty zostawmy w domu. Lepsze będą wygodne buty sportowe. Gdy jedziemy na trekking, pamiętajmy o odpowiednim obuwiu. W czasie podróży najważniejsza jest wygoda, stylowe, lecz niezbyt komfortowe buty zostawmy na inne okazje.

Brak apteczki. Wyjeżdżając nawet na krótki czas, warto zabrać ze sobą podstawowe leki: przeciwbólowe, na infekcje, na problemy żołądkowe etc. Osoby chorujące przewlekłe powinny mieć przygotowane leki na czas wyjazdu. Uwaga, w niektórych krajach konieczne jest zaświadczenie lekarskie o przyjmowanych lekach, by móc wwieźć je na teren danego państwa.

Przepłacanie. W czasie urlopu jesteśmy bardziej skłonni wydawać pieniądze, o czym doskonale wiedzą osoby, które trudnią się turystyką. Niestety z tego powodu często padami ofiarami naciągaczy, którzy proponują lokalne produkty w mocno zawyżonych cenach. Zanim coś kupimy, warto sprawdzić i porównać ceny w 2-3 miejscach.

Brak kopii dokumentów. W czasie podróży może zdarzyć się nieprzewidziana sytuacja, w wyniku której zostaniemy pozbawieni dokumentów. Dlatego warto mieć kopię (wydruk papierowy i zdjęcie zapisane w telefonie) paszportu i innych ważnych dokumentów. Koniecznie też zostaw komuś bliskiemu dokładne dane, dokąd i na jak długo się wybierasz.

Zbyt ambitny plan zwiedzania. Pamiętaj, że podróże służą nie tylko poznawaniu nowych miejsc, ale przede wszystkim wypoczynkowi. Przeładowany plan zwiedzania nie tylko będzie męczący, ale też frustrujący. Warto mieć plan tego, co chcemy zobaczyć, ale nie przesadzać z liczbą koniecznych do odwiedzenia punktów.