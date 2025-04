City break to krótka wycieczka do innego miasta, która zwykle trwa od dwóch do czterech dni. Zwykle stanowi wypad na weekend lub przedłużony weekend. To kilkudniowy wyjazd, który jest idealny dla osób, które nie mają możliwości, by wyjechać na dłużej. Kilka dni to dobry czas, żeby zmienić otoczenie, naładować przysłowiowe baterie i poznać nowe miejsce. City break możesz zaplanować spontanicznie. Wystarczy 48 godzin, by organizować krótkie wakacje - np. wyjazd na majówkę 2025 - które nadmiernie nie obciążą budżetu.

Jak zaplanować city break? Wystarczy 48 godzin i poradnik krok po kroku

Aby zaplanować idealny city break w 48 godzin, trzeba wybrać kierunek wyjazdu, zorganizować transport i nocleg, przygotować plan zwiedzania i relaksu, a także spakować się. Zobacz poradnik krok po kroku, który pomoże ci zorganizować krótki wypad do innego miasta.

