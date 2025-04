Rodziny wielodzietne od dekady mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny. Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, przypomina, że KDR może pomóc zaoszczędzić na majówkowych wyjazdach. Program KDR zrzesza już około 15 tysięcy partnerów.

Zniżki KDR

Karta Dużej Rodziny to system ulg i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, oferowany zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Umożliwia tańsze korzystanie z usług i produktów w wielu branżach, od spożywczej i paliwowej, po bankową i rekreacyjną. Cyfrowa KDR w mObywatelu potwierdza uprawnienia do zniżek, a od niedawna oferuje także bezpośredni dostęp do internetowej wyszukiwarki partnerów KDR. Wystarczy kliknąć ikonę "Partnerzy karty", aby sprawdzić aktualną bazę ofert i wysokość zniżek. Wyszukiwarka pomoże znaleźć również zniżki na majówkę 2025.

KDR na majówkę. Sport, kultura, transport

W wyszukiwarce w sekcji "Sport, rekreacja i turystyka" rodziny znajdą oferty biur podróży, sklepów sportowych, ośrodków rekreacyjnych, parków narodowych i wypoczynkowych, z możliwością wyszukiwania według lokalizacji. Miłośnicy kultury mogą skorzystać ze zniżek w kinach, muzeach, galeriach i teatrach. W kategorii "Transport" posiadacze KDR znajdą ulgi u wybranych przewoźników, a kierowcy sprawdzą aktualne zniżki na stacjach paliw.

Zniżki na kolej i paszporty

Oprócz ofert partnerów KDR warto pamiętać o zniżkach ustawowych, które można łączyć z ulgami KDR. Na przykład, w publicznym transporcie kolejowym rodzice lub opiekunowie z KDR mogą liczyć na 37 proc. zniżki na bilety jednorazowe i 49 proc. na bilety miesięczne. Posiadacze KDR mają także prawo do ulgi w opłacie za paszport (75 proc. dla dzieci i 50 proc. dla rodziców). Darmowy jest również wstęp do parków narodowych.

Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, bez względu na ich wiek (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi wieku uczących się dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami). Prawo do karty mają zarówno rodzice, jak i dzieci. KDR obejmuje również rodziny zastępcze.