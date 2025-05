Sky Walk, czyli ścieżka wśród koron drzew, to innowacja, która zdobywa wśród turystów coraz większą popularnością. Oprócz zachwycających widoków takie ścieżki oferują unikatowe doświadczenia oraz odrobinę emocji. Jedna z najbardziej malowniczych powstała w Tatrach. Może być mocną konkurencją dla Gubałówki.

Gdzie znajduje się Sky Walk Serce Poronina?

Miłośnicy Tatr znają Małe Ciche, uroczą miejscowość, gdzie jest czyste powietrze i wiele atrakcji turystycznych. Wkrótce otwarta zostanie na Polanie Zgorzelisko, tuż obok górnej stacji ośrodka narciarskiego, ścieżka o nazwie Sky Walk Serce Poronina. Konstrukcja wprost zapiera dech w piersiach. Ma 854 m długości oraz 2,5 m szerokości. Roztacza się z niej widok, który zadziwi turystów. Położona jest na wysokości 1060-95 m n.p.m. w gminie Poronin. Zakopane od nowej atrakcji dzieli jedynie 30 minut jazdy autem.

Wiele dodatkowych atrakcji

Sky Walk Serce Poronina będzie obfitować w liczne atrakcje. W ramach ścieżki powstały dwie trasy spacerowe, dwie zjeżdżalnie, sieci i tunele, platformy widokowe oraz szklane tarasy - będą otwierane stopniowo. Z punktów widokowych turyści będą mogli podziwiać m.in. majestatyczne szczyty Świnicy, Lodowego, Hawrania czy Kasprowego Wierchu.

Sky Walk Serce Poronina - kiedy otwarcie?

"Wiemy, że wielu z Was czekało na to z niecierpliwością" - napisano w mediach społecznościowych. "Już 31 maja wielkie otwarcie Sky Walk Serce Poronina! Za kilka dni Podhale zyska nową perłę, miejsce, które na długo zapisze się w sercach mieszkańców i turystów. Sky Walk Serce Poronina, to nie tylko nowa atrakcja turystyczna, to doświadczenie, które zachwyca już od pierwszego kroku postawionego na tej ścieżce".

Ile kosztuje bilet na Sky Walk Serce Poronina?

Podano też cennik. Osoba dorosła za bilet będzie musiała zapłacić 69 zł. Bilet ulgowy dla dzieci od 3 do 12 lat to koszt 53 zł. Są też bilety rodzinne. Bilety dostępne są w sprzedaży tylko na miejscu, nie można ich zakupić online.