Egipt jest bardzo popularnym kierunkiem turystycznym. Polacy najczęściej odwiedzają takie miejscowości jak Hurghada, Sharm el-Sheikh i Marsa czy Marsa Alam. Hurghada jest znana z pięknych plaż plaż i bogatej oferty dla amatorów sportów wodnych, a Sharm el-Sheikh oferuje wyjątkowe rafy koralowe. Marsa Alam natomiast to idealne miejsce dla tych, którzy szukają spokoju i dziewiczych plaż. Okazuje się jednak, że w tym turystycznym raju trzeba mieć oczy szeroko otwarte.

Ministerstwo ostrzega turystów przed niebezpieczeństwem

W oświadczeniu egipskiego Ministerstwa Środowiska znajdują się wytyczne określające warunki, jakie muszą spełniać kąpieliska. Do takich należą między innymi specjalne boje ostrzegawcze informujące o początku linii tzw. głębokiej wody zaczynającej się od 2 metrów. Na każdej plaży muszą także stać wieże ratownicze o wysokości min. 5 metrów. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko ataku rekinów, które pojawiają się w wodach Morza Czerwonego niedaleko brzegu. Ponadto sami plażowicze powinni zgłaszać obsłudze wszelkie nietypowe zjawiska, takie jak duże kręgowce lub osoby karmiące ryby, czy wyrzucające resztki jedzenia do wody - bo to jest zabronione.

Samotne kąpiele niebezpieczne

Ponadto wśród wytycznych znalazły się informacji na temat tego, że turyści nie powinni wchodzić do wody sami, lecz w grupach, a najlepiej pod opieką przeszkolonych i wykwalifikowanych ratowników. Na plaży każdego hotelu musi znajdować się łódź motorowa, z której można skorzystać w celu przeprowadzenia szybkiej akcji ratunkowej. Turyści powinni powstrzymać się od kąpieli w okolicach łowisk komercyjnych, rekreacyjnych lub miejscach cumowania jednostek morskich - niezależnie od tego, czy aktywność ta odbywa się na plaży, czy na łodziach wycieczkowych na otwartym akwenie.

Zabroniony snorkeling

Zabroniony jest snorkeling w miejscach nurkowania dryfowego oraz w miejscach nieznanych lub w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Turystom zabrania się również zabierania ze sobą sprzętu wędkarskiego, karmienia ryb lub stosowania metod przyciągających życie morskie.

Rekiny w Egipcie

Po raz ostatni rekin śmiertelnie zaatakował człowieka w wodach Morza Czerwonego 29 grudnia ubiegłego roku w Marsa Alam. W wyniku ataku jeden turystów zmarł, a drugi doznał ciężkich obrażeń. W czerwcu 2023 r. żarłacz tygrysi, mierzący 4 m długości zabił obywatela Rosji tuż przy brzegu, praktycznie samym centrum Hurghady. W sumie, w ciągu ostatnich 15 lat zostało zaatakowanych lub zabitych przez rekiny w wodach Morza Czerwonego aż 20 osób, z czego siedem w latach 2021-2024 - wynika z z raportu Narodowego Instytutu Nauk Morskich w Hurghadzie.