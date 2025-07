Boarding bez dowodu osobistego. Nowe zasady na lotniskach

Zmiana dotyczy wszystkich lotów krajowych oraz połączeń z Włoch do krajów strefy Schengen – a więc do większości państw Unii Europejskiej z wyjątkiem Irlandii i Cypru – oraz do Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii. W tych przypadkach wystarczy karta pokładowa. Dokumenty tożsamości nie będą już rutynowo sprawdzane przy wejściu na pokład.

– Lotniska to bezpieczne miejsca i najwyższy czas, aby traktować podróże samolotem tak samo jak te pociągiem. Tracimy za dużo czasu z powodu biurokratycznych procedur, a likwidacja tego wymogu sprawia, że boarding będzie odbywał się szybciej – powiedział w rozmowie z "Corriere della Sera" szef ENAC, Pierluigi Di Palma.

Linie lotnicze pod obserwacją. Kary za ignorowanie nowych zasad

Choć podobna praktyka obowiązuje już na niektórych lotniskach w Unii Europejskiej, Włochy są pierwszym krajem, który w tak jednoznaczny sposób zdecydował się na jej formalne uregulowanie. Co istotne, dokumenty nadal należy mieć przy sobie, ponieważ mogą być wymagane w przypadku wyrywkowej kontroli lub przy podróżach poza strefę Schengen.

Mimo obowiązywania nowych zasad, niektóre linie lotnicze wciąż rutynowo sprawdzają dokumenty tożsamości. ENAC zapowiedział już kontrole i konsekwencje wobec przewoźników, którzy nie zastosują się do przepisów.

Organizacje konsumenckie ostrzegają. Nowe przepisy pod lupą

Choć dla wielu podróżnych zmiany oznaczają wygodę i szybszą odprawę, nie wszyscy są entuzjastycznie nastawieni. Organizacje konsumenckie, w tym Codacons, krytykują zniesienie kontroli dokumentów, wskazując na możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa.

– Zgadzamy się z ENAC, że istnieje potrzeba uproszczenia wszystkich procedur dotyczących boardingu, ale bezpieczeństwo podróży powinno być najważniejszym priorytetem – ostrzega Codacons w oficjalnym komunikacie, podnosząc m.in. ryzyko używania kart pokładowych przez osoby nieuprawnione.

Nowe przepisy są już w mocy, ale ich skuteczność i wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort podróży pozostaną pod obserwacją – zarówno pasażerów, jak i branżowych ekspertów.