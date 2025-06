Na czym polega kontrola na lotnisku?

Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku polega na sprawdzeniu pasażerów oraz ich bagażu podręcznego. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy lotniska sprawdzają, czy pasażer nie ma przy sobie niebezpiecznych substancji i produktów, np. broni, ostrych narzędzi, pojemników z gazem czy petard. Po odprawie biletowo-bagażowej należy udać się do punktu kontroli bezpieczeństwa, gdzie służby ochrony sprawdzają bagaż. Czego unikać, by kontrola przebiegła sprawnie i szybko? Była specjalistka ds. bezpieczeństwa transportu Jasmain Washington wyjaśnia.

Reklama

Czego nie zakładać na lotnisko?

Podczas kontroli wkładamy do specjalnych pojemników paski, telefony, urządzenia elektroniczne, sprzęt fotograficzny oraz odpowiednio zapakowane płyny i kosmetyki. Przejeżdżają na taśmie przez specjalny skaner. W tym czasie pasażerowie przechodzą przez inny skaner - specjalną bramkę.

Była specjalistka ds. bezpieczeństwa transportu Jasmain Washington uważa, że strój jest bardzo ważny i to od niego zależy, czy kontrola przebiegnie w spokojnej atmosferze. "Nie noś luźnych, bardzo obcisłych, odblaskowych albo błyszczących ubrań. Tego rodzaju ciuchy zaalarmują maszynę i zostaniesz przeszukana" - powiedziała w rozmowie z portalem huffpost.com. Tym samym kontrola zajmie ci więcej czasu i spowoduje opóźnienie w kolejce.

Jakie buty na podróż samolotem?

Jeśli założymy na podróż samolotem wysokie kozaki lub botki, możemy zostać poproszeni o ich zdjęcie. Amerykańska stewardesa Andrea Fischbach wskazała rodzaje butów, których lepiej nie zakładać do samolotu. Są to klapki japonki, sandały i wysokie obcasy. "Gdy będzie ewakuacja, będziesz musiała zdjąć szpilki. Uważaj też na noszenie sandałów do toalety. Sandały powodują, że obecny na podłodze płyn rozpryskuje się na twoich stopach" - poinformowała w rozmowie z au.news.yahoo.com.

Reklama

Co można mieć w bagażu podręcznym podczas podróży samolotem?

Płyny: Dozwolone są tylko w pojemnikach do 100 ml i umieszczone w jednej przezroczystej, zamykanej torbie do 1 litra.

Kosmetyki: Płynne kosmetyki również podlegają ograniczeniom w pojemnikach do 100 ml.

Żywność: Dozwolona jest w oryginalnym opakowaniu i z datą przydatności, bywają tolerowane np. kanapki

Leki: Można zabrać na pokład leki, które są potrzebne podczas podróży.

Elektronika: Telefony, laptopy, aparaty fotograficzne i inne urządzenia elektroniczne są dozwolone. Urządzenia elektroniczne podczas lotu muszą być w trybie lotniczym

Przedmioty osobiste: Ubrania, dokumenty, a także rzeczy takie jak parasol czy mała torba.

Czego nie wolno wnosić na pokład samolotu?