Już za kilka miesięcy pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina będą sprawdzania za pomocą skanerów CT. Nowoczesne urządzenia, które są już w kilku innych portach lotniczych w Polsce, staną w Warszawie do końca 2025 roku. "Mieliśmy trochę komplikacji na poziomie przetargu z odwołaniami do KIO i sprawą w sądzie, ale jesteśmy już po wszystkich procedurach i szykujemy się do instalacji nowych urządzeń" - mówi Łukasz Chaberski, prezes PPL w rozmowie z Fly4free.pl.

Wkrótce koniec z limitem płynów

Skanery CT są już dostępne w Poznaniu, Krakowie i Lublinie. Dzięki nim pasażerowie nie muszą już wyciągać kosmetyków podczas kontroli bagażu podręcznego. W przyszłości na lotniskach, które posiadają to udogodnienie, pasażerowie będą mogli całkowicie zapomnieć o limicie płynów.

Reklama

W sumie nowoczesne skanery mają zostać zainstalowane na aż piętnastu stanowiskach kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Chopina, ale do końca roku będą najwyżej dwa z nich. "Pierwsze prace ruszą późną jesienią, a więc po zakończeniu letniego rozkładu lotów, gdy ruch na Okęciu nieco się zmniejszy" - pisze Fly4free.pl.

Jakie teraz są limity dotyczące płynów w bagażu podręcznym?

W bagażu podręcznym podczas podróży samolotem obowiązują ściśle określone limity dotyczące płynów: każdy pojemnik z płynem może mieć maksymalnie 100 ml pojemności, a wszystkie te pojemniki muszą zmieścić się w jednej, przezroczystej, zamykanej plastikowej torebce o pojemności do 1 litra.