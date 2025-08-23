Formuła all inclusive, czyli nieograniczony dostęp do jedzenia i napojów, to jeden z największych atutów tureckich hoteli. Jednak według tamtejszych ekspertów to właśnie ona jest głównym źródłem ogromnego marnotrawstwa żywności.

Koniec z all inclusive w wakacyjnym raju? Problem z jedzeniem

Ramazan Bingol z Tureckiej Rady ds. Polityki Rolnej i Żywnościowej alarmuje, że aż połowa serwowanych śniadań w hotelach trafia do kosza. Problemem jest zarówno nadmierny wybór, jak i regulaminy, które uniemożliwiają dzielenie się posiłkami. – Trzy lub cztery osoby mogłyby spokojnie zjeść porcję przygotowaną dla dwóch, ale hotele tego zabraniają – podkreśla Bingol.

Skala strat jest ogromna. Według danych Fundacji Zapobiegania Marnotrawstwu, w Turcji co roku wyrzuca się aż 23 miliony ton żywności. Około 35 proc. owoców i warzyw nigdy nie trafia na talerze, a hotele obsługujące miliony turystów generują największą część strat.

À la carte zamiast all inclusive w Turcji. Co to oznacza dla turystów?

Nic więc dziwnego, że rząd myśli nad radykalnymi zmianami. W planach jest odejście od popularnej formuły all inclusive na rzecz systemu à la carte. Turyści mieliby zamawiać konkretne dania z karty, a porcje miałyby być kontrolowane.

Dla wielu osób może to być prawdziwy szok. All inclusive stało się synonimem wakacji w Turcji, a jego ograniczenie może wpłynąć na cały rynek turystyczny. Turyści muszą liczyć się z tym, że:

wybór potraw będzie mniejszy,

ceny pakietów mogą wzrosnąć,

jedzenie nie będzie już dostępne bez ograniczeń,

zamiast bufetu trzeba będzie składać indywidualne zamówienia.

Polacy pokochali Turcję. Co roku podróżują tam miliony turystów

Wakacyjny raport Polskiej Izby Turystyki wskazuje, że w 2024 rokuaż 34,3 proc. klientów biur podróży wybrało Turcję. Dane Travelplanet.pl potwierdzają dominację tego kierunku – z ofert touroperatorów skorzystało tam 31,19 proc. turystów. W liczbach wygląda to jeszcze bardziej imponująco. Według tureckiego ministerstwa kultury i turystyki, w 2024 roku Turcję odwiedziło 1 866 986 Polaków. To aż o 21,3 proc. więcej niż rok wcześniej.