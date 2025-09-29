Włosi zaczynają dzień od kawy. Najchętniej piją ją w barach. Bariści doskonale znają stałych klientów, wiedzą, co piją i co jedzą. Zawsze też chętnie pogawędzą. Właściwie trudno wypić we Włoszech złą kawę. Także ta, podawana na stacjach Auto Grill.

Włosi rozkochali się w kawie przed wiekami. Przywiózł ją tam w 1570 Prospero Alpini. Pierwsza kawiarnia została otwarta w Wenecji w 1683 r. To słynna Caffè Florian, która działa po dziś dzień. Można tam wypić kawę i rozkoszować się widokiem placu św. Markaa i posłuchać gry pianisty. Cena za kawę przy stoliku jest tam jednak wysoka - za espresso to ok. 7 euro, a cappuccino - 11 euro. Przy barze jest jednak zdecydowanie taniej.

Cappuccino - idealna kawa śniadaniowa
Kawa przy barze we Włoszech - ceny

Najlepszy sposób na to, by wypić dobrą i tanią kawę we Włoszech, to zamówić ją przy barze. Ceny różnią się, zależnie od miasta - a mniejszych miejscowościach za espresso zapłacimy nawet niecałe euro, w większych - niewiele ponad euro. Z kolei cappuccino kosztuje przy barze od 1,4 euro do ok. 2 euro; rzadko zdarza się, że trzeba zapłacić 2,5 euro. Jeśli jednak usiądziemy przy stoliku, cena espresso rośnie o co najmniej jedno euro, albo i więcej. Czyli wczuwamy się we włoski klimat i pijemy kawę przy barze. Do tego rogalik - cornetto lub brioche i możemy po śniadaniu iść zwiedzać.

Dlaczego nie zamawia się cappuccino po południu?

Włosi piją cappuccino do południa. Nie jest to kaprys, ani wymysł. Cappuccino to kawa śniadaniowa, z mlekiem. Po obiedzie lepiej i zdrowiej wypić espresso, bo mleko nie jest wtedy najlepszym pomysłem dietetycznym. Nie pasuje i już. W mniejszych miejscowościach barista lub kelner zrobią zdziwioną minę lub nawet odmówią, a tam, gdzie jest za zwyczaj dużo turystów już nic ich nie dziwi.

Woda do espresso - dlaczego?

Do espresso podaje się zwykle małą szklaneczkę zimnej wody. Chodzi o to, by przed wypiciem kawy przepłukać usta i oczyścić kubki smakowe.

Jak zamawiać kawę we Włoszech?

  • Gdy poprosimy o caffè - zawsze dostaniemy espresso, czyi małą, mocną kawę. Espresso pija się przez cały dzień
  • Cappucino - to espresso ze spienionym mlekiem - jest go zdecydowanie mniej niż wtedy, gdy pijemy taką kawę w Polsce.
  • Espresso macchiatto to espresso dosłownie "splamione" kapką spienionego mleka.
  • Espresso lungo - espresso przedłużone
  • Espresso doppio - podwójne espresso
  • Ristretto - espresso z mniejszą ilością wody, mocne jak szatan
  • Caffè latte - mleko z kawą; uwaga, nie zamawiamy "latte", bo dostaniemy wtedy szklankę gorącego mleka
  • Caffè affogato - to espresso z kulką lodów waniliowych lub śmietankowych
  • Marocchino - to espresso z czekoladą i spienionym mlekiem