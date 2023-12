Podróże to nie tylko sposób na odkrywanie nowych miejsc, ale także na doświadczanie luksusu. Dla wielu, koszty takich podróży mogą wydawać się zaporowe, ale zrozumienie, co kryje się za tą ceną, otwiera drzwi do świata niezwykłych doświadczeń i niezapomnianych wspomnień. Przygotuj się na podróż przez najdroższe i najbardziej ekskluzywne atrakcje świata: od lodowych krajobrazów Antarktydy, przez dzikie serce Afryki, aż po luksusy Dubaju.

Antarktyda: wyprawa statkiem po krainie wiecznego lodu

Antarktyda, kontynent owiany aurą tajemniczości i ekstremalnych warunków, od dawna fascynuje podróżników z całego świata. Wyprawa statkiem cruiserem po Antarktydzie to nie tylko podróż, to przeżycie na całe życie. Pasażerowie mają niepowtarzalną okazję zobaczyć z bliska gigantyczne góry lodowe orazobserwować z bliskiej odległości walenie, lamparty morskie, płetwala karłowatego i humbaki czy majestatyczne kolonie pingwinów. Dni wypełnione są podziwianiem przyrody i możliwością uczestnictwa w lądowaniach na lodowcu, co pozwala na bezpośrednie doświadczenie antarktycznego środowiska. Na Antarktydzie można odwiedzić polską stację antarktyczną im. Henryka Arctowskiego, gdzie naukowcy opowiedzą nam o życiu na tym kontynencie.

Podróże odbywają się od połowy listopada do połowy marca. W innych miesiącach wiatr na Antarktydzie osiąga w ciągu kilku sekund szaloną prędkość 200 km/h i nie ma możliwości normalnego wyjścia na zewnątrz czy spacerowania. Właśnie z powodu silnego wiatru stacje badawcze są dodatkowo poprzycinane potężnymi, stalowymi linami do podłoża.

Ceny są uzależnione od wielkości i klasy statku, komfortu kajut, ilości osób, które biorą udział w wyprawie (od 50 do 400 uczestników). A także tego, ile jest zejść na ląd na specjalnych pontonach tzw. zodiakach albo czy nocujemy w stacji badawczej i ją zwiedzamy. Wyprawa krążownikiem po Antarktydzie to luksusowa przygoda, a ceny za taką ekspedycję zaczynają się od około 60,000 zł za osobę. Mimo takich kosztów często w biurach podróży okazuje się, że czas oczekiwania na taką wycieczkę wynosi… nawet 2 lata! Bo 60000 jest ceną atrakcyjną. Ten czas można wykorzystać na kompletowanie odpowiedniego stroju oraz sprzętu fotograficznego, który poradzi sobie w takich warunkach.

Zwiedzanie Antarktydy można połączyć np. z wycieczką do Buenos Aires i zwiedzaniem Parku Narodowego Ziemi Ognistej w Ushuaia. Lot z Warszawy do Buenos Aires trwa ok. 18 godzin. Z Buenos Aires lecimy do Ushuaia, gdzie wsiadamy na statek i płyniemy przez Cieśninę Drake'a na Szetlandy Południowe, zwiedzamy Wyspę Króla Jerzego i płyniemy do Półwyspu Antarktycznego. To jedna z przykładowych tras, jakie można odbyć z Polski.

Zimbabwe: dzikie parki narodowe

Zimbabwe to kraj, który słynie z najbardziej malowniczych parków narodowych w Afryce. Od słynnego Parku Narodowego Hwange, przez Park Narodowy Mana Pools, aż po majestatyczny Wodospad Wiktorii.

Park Narodowy Hwange to największy park narodowy w Zimbabwe, słynący z dużych stad słoni oraz bogatego życia ptaków. Park Narodowy Mana Pools jest znany z safari pieszych i kajakowych, który oferuje niezwykłe widoki i bliskie spotkania ze zwierzętami. Wodospad Wiktorii to jeden z najbardziej spektakularnych wodospadów na świecie, stanowi naturalną granicę między Zimbabwe a Zambią.

Ceny safari w Zimbabwe zależą od wielu czynników, w tym od standardu zakwaterowania, długości pobytu, rodzaju safari (prywatne czy grupowe) oraz dodatkowych atrakcji. Najtańsze safari, grupowe i krótkie, zaczyna się od około 1 500 zł p. Standardowe safari kosztuje w Zimbabwe od 6000 do 15000 zł (w zależności od ilości dni). Luksusowe safari kosztuje ok. 30000 zł.

Dubaj: luksusowa kolacja

Dubaj, największe miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, uchodzi za kwintesencję luksusu. Jednak wycieczka tam, w porównaniu z Antarktydą czy Zimbabwe, jest tania.

Za kolację w eleganckiej restauracji w hotelu Atlantis de Palm zapłacimy tylko 1000 zł. Co jest wyjątkowego w tej restauracji? Jest to restauracja położona pod wodą w największym na świecie akwarium. Hotel znajduje się na sztucznej wyspie Palm Jumeirah (Palma Dżamira). Restauracja oferuje, jako atrakcję dodatkową, np. wynajem nurka, który podpłynie do restauracyjnej szyby z napisem "czy wyjdziesz za mnie?". Taka kolacja z oświadczynami kosztuje jedynie 2500 zł. Cena za noc w takim pokoju to koszt od 2500 zł.

Innym znanym hotelem w Dubaju jestBurj Al Arab (Burdż al-Arab). Tu cena za noc zaczyna się od 6500 zł. Podobnie w hotelu Atlantis the Royal. Hotele mają niezwykłe kształty i są przykładem niesamowitych umiejętności architektonicznych projektantów. Najczęstszymi gośćmi tych hoteli są szejkowie naftowi i milionerzy.

Jedną z najdroższych atrakcji jest np. wynajem prywatnej wyspy. I taka przyjemność kosztuje ok. 100 000 euro za dzień. Natomiast 2-letnia podróż dookoła świata dostosowana do potrzeb klienta to koszt ok. 1,5 mln dolarów.