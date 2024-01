Ferie zimowe 2024 w górach

Ferie zimowe w Polsce trwają dwa tygodnie. Rozplanowane są na 4 różne terminy, które co roku wyznaczane są dla poszczególnych województw. Zazwyczaj termin ferii zimowych przypada w okresie od połowy stycznia do końca lutego, a ich konkretne daty ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Choć ferie zimowe trwają znacznie krócej niż wakacje, to jednak część osób wykorzystuje ten czas na wyjazdy. Jednym z fajnych pomysłów jest wyjazd w Tatry. Wolny czas można spędzić na stokach lub pieszych wędrówkach po górach. Oczywiście w Tatrach mamy wiele opcji spędzania czasu. Jeżeli w góry wyjeżdżamy okazjonalnie, to warto skorzystać z łatwiejszych, bezpiecznych szlaków.

Reklama

Ferie 2024: Przygotowanie do wyjścia w góry

Tatry oferują nam różne opcje spędzania wolnego czasu - znajdzie się coś zarówno dla miłośników gór, którzy doskonale znają się na sportach zimowych i nie obce im tutejsze szlaki, jak również dla początkujących, którzy w góry wyjeżdżają okazjonalnie. Aby miło spędzić ferie w górach, a nasze podróże były bezpieczne, warto się do całego wyjazdu oraz wyjść w góry dobrze przygotować. Przed każdym wyjściem w góry warto sprawdzić:

komunikat turystyczny Tatrzańskiego Parku Narodowego dostępny pod adresem: https://tpn.pl/zwiedzaj oraz

komunikat lawinowy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego publikowany na stronie https://lawiny.topr.pl/.

Pamiętajmy również, że pogoda w górach bardzo szybko się zmienia. Dlatego wyruszając na kilkugodzinne spacery powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność. Pamiętajmy zabrać odpowiednią ilość jedzenia (co najmniej 1- 1,5 litra wody), a także ciepły napój w termosie. Nasze ubrania również powinny być dostosowane do górskich warunków. Powinny być one wykonane z odpowiednich materiałów, które będą lekkie, ciepłe i oddychające. Jeśli w danym momencie pogoda jest ciepła i słoneczna, nie dajmy się zmylić. Zawsze ubierajmy się ”na cebulkę”.

Przydadzą się też stuptuty czy mata trekkingowa. Pamiętajmy również o zabraniu gotówki, dokumentów, powerbanku oraz kabla do telefonu, latarki (nie tylko tej w smartfonie) i małej apteczki. Przed wyjściem na szlak zapiszmy sobie w telefonie numery alarmowe do GOPR i TOPR. Zalecane jest zainstalowanie także aplikacji ”Ratunek” – dzięki niej służby ratunkowe łatwiej i szybciej nas namierzą. Wędrówkę ułatwią nam takie aplikacje jak mapy.cz i mapa-turystyczna.pl (pozwalające nam na bieżąco zlokalizować swoją pozycję). Jednak poza tym pamiętajmy także o mapie papierowej.

Reklama

Jakie proste szlaki wybrać w Tatrach?

Trasa z Doliny Strążyskiej do Wodospadu Siklawica. Szlak ten w obie strony ma długość około 5 kilometrów. Na jego przejście potrzeba 2-3 godzin. Trasa jest łatwa do przejścia. Możemy podziwiać piękne widoki na Giewont. Na końcu Doliny Strążyńskiej znajduje się wodospad Siklawica, którego wysokość wynosi 23 m. Na Polanie Strążyńskiej działa bufet, w którym możemy napić się gorącej herbaty.

Trasa z Kuźnic na Halę Gąsienicową. Szlak ten w jedną stronę ma długość około 5 km. Aby przejść go i wrócić, potrzebujemy około 3-4 godzin. Przez niektórych uważany jest on za najpiękniejszy szlak w Tatrach zarówno zimą, jak i latem. Hala Gąsienicowa (północna część Doliny Gąsienicowej) zachwyca bowiem o każdej porze roku. Ma ona wyjątkowy urok, nie tylko pod kątem przyrodniczym, ale także znajdujących się tam drewnianych chat i schroniska Murowaniec. W Dolinie Gąsienicowej możemy podziwiać ogromne tatrzańskie szczyty, które odbijają się w lustrze aż kilkunastu stawów. Aby dojść do Doliny Gąsienicowej, możemy wybrać jeden z dwóch szlaków z Kuźnic: albo niebieski szlak przez Boczań albo też żółty przez Dolinę Jaworzynka.

Trasa z Siwej Polany przez Dolinę Chochołowską. Trasa z Siwej Polany do Schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej ma około 7 kilometrów w jedną stronę. Zatem na pokonanie szlaku w obie strony musimy zarezerwować około 4-5 godzin. Trasa jest prosta i łatwa do przejścia. Możemy podziwiać na niej piękne górskie widoki. Na szlaku znajdują się zabytkowe szałasy pasterskie oraz schronisko, w którym możemy odpocząć.