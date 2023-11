Najlepsze punkty widokowe w Polsce

Coraz liczniej powstające wieże widokowe, tarasy widokowe i inne rodzaje "spacerów w chmurach" są popularną rozrywką przyciągającą odwiedzających. Obserwowanie krajobrazu – zarówno przyrody, jak i miast – z góry jest niesamowitym przeżyciem. Poznaj nasze propozycje 5 najlepszych punktów widokowych w Polsce.

Pierwsza polska ścieżka w koronach drzew – Krynica-Zdrój

Reklama

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju wykonana jest z drewna i ma wysokość 49,5 metra. Znajduje się w środku Beskidu Sądeckiego w bujnych lasach Jaworzyny Krynickiej. Obok niej działa kompleks narciarski Słotwiny Arena.

Reklama

Do "spaceru w chmurach" prowadzi ponadkilometrowa ścieżka edukacyjna. Ze szczytu można podziwiać piękne widoki. To doskonałe miejsce do aktywności i odpoczynku. Ze ścieżki można również zjechać 60-metrową zjeżdżalnią.

Reklama

Najwyższa drewniana wieża widokowa w Polsce – Świeradów-Zdrój

Sky Walk w Świeradowie-Zdroju to najwyższa drewniana wieża widokowa w Polsce. Znajduje się w województwie dolnośląskim, w Górach Izerskich.

Konstrukcja ma aż 62 metry wysokości. Dzięki temu z jej szczytu można podziwiać niesamowitą panoramę – nie tylko całej miejscowości uzdrowiskowej, lecz także okolicznej przyrody. Cały spacer na górę ma długość 850 metrów, a w jego trakcie spotkać można edukacyjne czy ekstremalne elementy, dzięki którym podczas wejścia nikomu nie grozi nuda.

Na samej górze czekają atrakcje, które zdecydowanie mogą podnieść poziom adrenaliny. Można bowiem usiąść na siatce lub stanąć na szklanej platformie i poczuć dokładnie wysokość. Podobnie jak w Krynicy-Zdroju także wieża widokowa Sky Walk oferuje zjeżdżalnię o długości 105 metrów, która może przyśpieszyć drogę powrotną.

"Zielone wzgórza nad Soliną" obserwowane z tarasu widokowego

Nad Jeziorem Solińskim również znajduje się jeden z najlepszych punktów widokowych w Polsce. To wieża o wysokości 50 metrów, która na 42 metrze ma taras widokowy. Można z niego podziwiać Solinę, Jezioro Solińskie, Dolinę Sanu, Połoninę Wetlińską i wiele innych miejsc, które odnajdziesz na tablicy opisującej schematycznie panoramę.

Do tej wieży widokowej można przyjść pieszo z Soliny, przyjechać samochodem lub wjechać kolejką gondolową, która ma swój początek po przeciwnej stronie zapory. Dla osób posiadających bilet wstępu na wieżę dostępna jest również przeszklona kawiarnia znajdująca się na 9. piętrze.

Wrocław z lotu ptaka – Punkt Widokowy w Sky Tower

Najlepsze punkty widokowe w Polsce to nie tylko wieże, lecz także na przykład tarasy wysokich budynków w wielkich miastach. Sky Tower to najwyższy budynek Wrocławia. Na jego 49. piętrze znajduje się Punkt Widokowy, z którego można oglądać miasto. Podziwiać można z tej wysokości zachodni oraz północny Wrocław, choć oczywiście nie tylko. Jeśli pogoda sprzyja z tego punktu zobaczysz również między innymi Śnieżkę. To bardzo popularna atrakcja i warto z niej skorzystać.

Od 27 listopada do 3 grudnia 2023 roku Punkt Widokowy będzie nieczynny z powodu prac remontowych.

Rzut oka na Warszawę

Nie można zapomnieć również o najlepszym punkcie widokowym w stolicy. W Pałacu Kultury i Nauki na 30. piętrze znajduje się taras widokowy. Z wysokości 114 metrów można podziwiać największe polskie miasto. Oprócz tego znajduje się tutaj także kawiarnia czy Sala Gotycka.