Leśnicy pokazali, co odkryli w lesie. Kolejne nielegalne wysypisko śmieci

Leśnicy z Nadleśnictwa Gniezno zamieścili w internecie zdjęcie nielegalnego wysypiska śmieci, na której natknęli się w lesie. Tym razem służby leśne znalazły w lesie ogromne skupisko otulin kabli elektrycznych. - W ostatnich dniach w jednym z naszych pięknych lasów natknęliśmy się na... wyjątkową "instalację artystyczną". Ktoś postanowił "upiększyć" przyrodę wyrzucając do niej otuliny od przewodów elektrycznych - czytamy w facebookowym poście Nadleśnictwa Gniezno.

Leśnicy napisali, że w ostatnim czasie wielu Polaków apeluje o większy dostęp do lasów, chcąc mieć m.in. wpływ na ich funkcjonowanie oraz stan polskiej przyrody, a jednocześnie w lasach wciąż odnajdywane są dzikie wysypiska śmieci. - Słyszymy coraz więcej głosów o tym, że społeczeństwo chce większego dostępu do lasów, prawa do decydowania o ich przyszłości i większego wpływu na to, jak funkcjonują. I oczywiście popieramy dialog i współpracę! Ale jednocześnie widzimy, jak niektórzy z nas ten wpływ już "wywierają" – zaśmiecając przestrzeń, która powinna być domem dla dzikich zwierząt, a nie składowiskiem odpadów - zauważają leśnicy.

Śmieci w polskich lasach. Leśnicy apelują

Znalezisko Nadleśnictwa Gniezno to kolejny tego typu przypadek w polskich lasach w ostatnim czasie. Kilka dni temu do internetu trafiło więcej podobnych zdjęć. Na facebookowym profilu Nadleśnictwa Baligród kilka dni temu pojawiło się zdjęcie porozrzucanych w lesie warzyw i owoców. Z kolei lesie między Nieporętem a Kątami Węgierskimi kobieta w trakcie spaceru natrafiła na wysypisko przekrojonych połówek bułek. Zdjęcie trafiło do sieci, wzbudzając oburzenie.

Leśnicy apelują, by szanować polskie lasy, a śmieci wyrzucać wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Pozostawianie śmieci w lasach nie tylko szkodzi przyrodzie, ale także generuje koszty sprzątania dzikich wysypisk.