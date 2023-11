Podróże milenialsów i pokolenia Z

Ludzi młodych, urodzonych po 1980 roku, umownie określa się jako milenialsów i pokolenie Z. Ci ostatni są młodsi - to ludzie urodzeni w latach 1995-2012. Jest to więc pokolenie, które powoli wkracza na rynek pracy i rozpoczyna swoją karierę zawodową. Ludzie należący do niego uznawani są za pierwszych w pełni dorastających w scyfryzowanym świecie.

Ważną częścią życia milenialsów i osób z pokolenia Z są podróże. Serwis American Express Travel przeanalizował rezerwacje lotów i hoteli dokonywane przez swoich klientów, zwłaszcza tych z pokolenia Z i milenialsów. Na podstawie analizy stwierdził, że osoby te najchętniej podróżują do Japonii. Według danych wspomnianego serwisu od 2019 roku do dziś, a więc na przestrzeni 4 lat, liczba rezerwacji lotów do tego azjatyckiego kraju wzrosła o 1300 proc. Dla porównania w przypadku Australii zaobserwowano wzrost o 800 proc., natomiast dla Meksyku wzrost o 400 proc. Pokolenie Z i milenialsi jako cel podróży najczęściej wybierają odległe i nieznane kierunki.

Japonia, czyli kierunek podróży milenialsów i pokolenia Z

Po pandemii Covid-19, która wstrzymała większość podróży, Japonia ponownie cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów, w tym przede wszystkim ludzi młodych.Orientalna kultura i piękna przyroda przyciągają ich jak magnes. Ponadto to kraj, który wyjątkowo szybko rozwija się w dziedzinie nowoczesnych technologii. Japonia cieszy się popularnością przez cały rok, również zimą. Jest bowiem coraz popularniejszym kierunkiem wyjazdów na narty.

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że serwis American Express Travel opublikował w listopadzie tego roku listę 10 miejsc wakacyjnych, które - według jego analiz - powinny cieszyć się największą popularnością w 2024 roku ("2024 Trending Destinations"). Wśród nich znalazła się również Japonia, a dokładniej miejscowość Niseko, w której panują świetne warunki narciarskie.

Wzrost zainteresowania Japonią potwierdza również - cytowana przez portal The Malaysian Reserve - Carolyn Addison z londyńskiego biura podróży Black Tomato, które reklamuje się jako organizujące luksusowe wyjazdy. W biurze tym zaobserwowano wzrost o 93 proc. liczby rezerwacji wyjazdów do Japonii w porównaniu z 2019 rokiem i wzrost o 175 proc. w stosunku do 2022 roku.

Raport o światowych trendach w podróżach 2023

Wspomniany już serwis American Express Travel przygotował Raport o światowych trendach w podróżach w 2023 roku ("Global Travel Trends Report 2023") na podstawie analizy 3 tys. ankiet internetowych przeprowadzonych wśród podróżnych. W raporcie tym przeanalizowano m.in. trendy w podróżowaniu wśród pokolenia Z i milenialsów, których zdefiniowano jako osoby urodzone w latach 1981-2012.

W raporcie stwierdzono, że ludzie ci - bardziej od starszych osób - są skłonni podróżować do nowych dla siebie miejsc, wspierać działające tam firmy, poznawać miejscowych i próbować specjałów lokalnych kuchni. To również na nich większy wpływ przy podejmowaniu decyzji dotyczących podróży mają media społecznościowe. Oni także, wybierając konkretne miejsce, częściej zwracają uwagę na to, aby mogli tam właściwie zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie oraz zregenerować ciało i umysł.

Jak wynika ze wspomnianego raportu wśród ankietowanych z pokolenia Z i milenialsów: