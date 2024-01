1. Nil

Przepływający przez Afrykę Nil to najdłuższa rzeka na Ziemi, jednocześnie przez wielu uważana za najważniejszą z nich. Zapewnia wodę takim krajom jak Sudan, Etiopia, Uganda i Egipt, stanowi również ważny element dla ich gospodarki. Długość Nilu szacowana jest na około 6650 km. To także miejsce zamieszkania dla wielu gatunków zwierząt, choćby hipopotamów czy krokodyli nilowych. Jest wreszcie ważną składową kultury starożytnych Egipcjan, będąc istotnym wsparciem dla ówczesnego rolnictwa, stała się jednocześnie świętą rzeką.

2. Amazonka

Amazonka to druga co do długości rzeka na świecie, mierząca około 6400 km. Co ciekawe, wśród badaczy do dziś występują spory o właściwe rozmiary rzeki, część z nich twierdzi, że to właśnie ona jest najdłuższa na Ziemi.

Jej bieg przecina Brazylię, Kolumbię, Peru oraz inne kraje amazońskie. Niektórzy nazywają ją „tętniącym życiem sercem Ameryki Południowej”, a to z tego powodu, że jest niesamowitym ekosystemem, w którym występuje ogromna różnorodność gatunków roślin i zwierząt. W jej wodach można spotkać delfiny amazońskie, anakondy, a także tysiące gatunków ryb. Dużą popularnością cieszą się rejsy i wycieczki statkiem na różnych jej odcinkach, szczególnie poprzez malownicze dżungle.

3. Jangcy

Jangcy, zwana również Yangtze, to najdłuższa rzeka w Azji i trzecia co do długości na świecie. Mierzy ona łącznie około 6300 km. Rzeka ta płynie przez Chiny, stanowiąc ważne źródło wody dla milionów ludzi na tym terenie. Obszary wzdłuż jej brzegów są również bardzo ważnym terytorium rolniczym, gdzie uprawa ryżu odgrywa kluczową rolę. Jangcy jest nie tylko rzeką, ale także symbolem chińskiej historii, bez którego tamtejsza kultura nie wyglądałaby tak samo. To wreszcie istotna atrakcja turystyczna, szczególnie na odcinku zwanym Trzy Przełomy.

4. Missisipi

Missisipi to jedna z najważniejszych rzek w Stanach Zjednoczonych i czwarta co do długości rzeka na świecie. Mierzy ona około 6275 km i przepływa przez 10 stanów, ale zaopatruje w wodę o wiele większą ich liczbę. Missisipi jest ważnym szlakiem wodnym, a jej rozległa delta stanowi siedlisko wielu gatunków ptaków i dzikiej przyrody.

Jest to miejsce związane głęboko z amerykańską kulturą. Delta rzeki uchodzi za miejsce narodzin bluesa i często pojawiała się jako bohaterka muzycznych utworów w obrębie tego gatunku.

5. Huang He

Piąta najdłuższa rzeka świata to mierząca 5464 km Huang He, nazywana też Żółtą Rzeką. W całości jest położona na terytorium Chin. Swoją nazwę zawdzięcza zamuleniu wód, przez co przyjęła swój charakterystyczny kolor. Choć prezentuje naprawdę fenomenalny widok, to bywa też utrapieniem dla ludzi mieszkających w pobliżu jej brzegów. Nagłe podnoszenie się poziomu wód powodowało w przeszłości powodzie o fatalnych skutkach. Huang He to również dom dla wielu gatunków ryb, jednak w ostatnich latach zaczyna ich niestety ubywać ze względu na zwiększony poziom zanieczyszczeń.

6. Ob - Irtysz

Ob to szósta co do długości rzeka na świecie. Mierzy 4338 km, a razem z jej dopływem, Irtyszem – 5570 km. Przepływa przez Mongolię i Rosję i jest ważnym szlakiem wodnym dla Syberii, ponieważ zapewnia wodę pitną i możliwość transportu dla społeczności zamieszkujących te tereny. Obszary wzdłuż Obu są również siedliskiem dla zwierząt takich jak niedźwiedzie brunatne. W okresie około zimowym rzeka zamarza, głównie w swoich dolnych partiach.

7. Kongo

Kongo plasuje się na siódmym miejscu w kategorii długości i mierzy około 4700 km. Przepływa przez Demokratyczną Republikę Konga i Republikę Konga, stanowiąc częściowo granicę między tymi krajami. Wody Kongo mają charakterystyczną, brązową barwę, co jest wynikiem tego, że niosą ze sobą znaczne ilości osadów. Wśród turystów sporym zainteresowaniem cieszą się rejsy organizowane w Republice Środkowoafrykańskiej, podczas których można podziwiać dziewiczą wręcz przyrodę.