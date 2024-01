Albania: Położenie i klimat

Albania to państwo leżące w południowo-wschodniej Europie na Półwyspie Bałkańskim. Kraj ten leży nad Morzami: Adriatyckim oraz Jońskim (będącymi częściami Morza Śródziemnego) i graniczy z takimi krajami jak Macedonia, Grecja czy Czarnogóra. Albania coraz częściej przyciąga turystów dzięki pięknemu, różnorodnemu krajobrazowi, bogatej historii i kulturze, a także atrakcyjnym cenom.

W Albanii panuje typowy śródziemnomorski klimat. Na wybrzeżu lato jest suche i ciepłe, a czasem bardzo ciepłe. Zimy natomiast są wilgotne i dość łagodne. Nieco inaczej jest na obszarach górskich, a także we wschodniej części kraju. W albańskich górach zimy mogą być naprawdę mroźne, z dużymi opadami śniegu, którego zaspy mogą zalegać do późnej wiosny. Ponadto we wschodniej części kraju, która jest pod wpływem powietrza kontynentalnego, lato może być łagodne i suche, natomiast zima dość mroźna.

Wakacje w Albanii. Kiedy najlepiej?

Jeśli chcemy wyjechać na wakacje do Albanii, to najlepiej wybrać się tam w czerwcu, lipcu, sierpniu lub wrześniu. Najzimniej w Albanii jest w grudniu, styczniu i lutym - są to zatem miesiące najmniej polecane do wyjazdu. Wiele jednak zależy od tego, czy wybieramy się w te rejony, żeby leżeć na plaży czy żeby zwiedzać.

Najstabilniejszej pogody, niezależnie od pory roku, możemy spodziewać się na wybrzeżu. W lipcu średnia temperatura wynosi między 27 a 32 stopni Celsjusza. Zimą natomiast jest to około 9-10 stopni. W regionach górskich latem jest nieco chłodniej, jednak również ciepło. Można się tam spodziewać gwałtownych burz.

Polacy coraz częściej wybierają Albanię

Albania cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. Często jest ona porównywana do Chorwacji – ze względu na dość zbliżoną lokalizację i podobny krajobraz. Jednak okazuje się, że kierunek ten jest atrakcyjniejszy cenowo. Albania, określana "tańszą siostrą Chorwacji" czy "tanimi Malediwami Europy" oferuje piękną pogodę, urzekające krajobrazy, a do tego wiele ciekawych atrakcji.

Do Albanii z Polski jest dość blisko. Dodatkowo biura turystyczne oraz linie lotnicze poszerzają swoją ofertę dotyczącą pobytów i połączeń w te rejony. Wszystko wskazuje zatem na to, że w tym roku ten wakacyjny kierunek stanie się hitem.

Atrakcje dla turystów w Albanii

W Albanii znajduje się wiele pięknych plaż, które przyciągają turystów swoim urokiem, malowniczymi krajobrazami oraz krystalicznie czystą lazurową wodą: Dhermi, Vlora, Ksamil, Himara, Borsh czy Saranda. Ciekawa jest również albańska kuchnia, która jest mieszanką wpływów greckich, włoskich i bałkańskich. Oferuje turystom różnorodne potrawy i smaki.

Również dla miłośników zwiedzania i aktywnego wypoczynku znajdzie się wiele atrakcji. Góry w Albanii to idealne miejsce na piesze wędrówki czy jazdę rowerem. Możemy podziwiać piękne krajobrazy np.: w Parku Narodowym Theth czy Parku Narodowym Doliny Valbony. Miasta Berat i Gjirokastra to miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ze względu na wyjątkową architekturę oraz bogatą historię.