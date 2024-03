Raport, opracowany na podstawie ankiet przez konsultantów American Express Travel, prezentuje inspiracje i trendy, które mają w tym roku decydować o planach wakacyjnych i podróżniczych na całym świecie.

Cztery trendy podróżnicze 2024

Z raportu wynika, że większość z nas będzie podróżować w konkretnym celu. W 2024 r. w podróżach rządzić będą cztery głównej trendy. Pierwszy z nich to podróżowanie z miłości do sportu. Ankietowani kibice przyznali, że będą podróżować do miejsc, w których zaplanowano wielkie wydarzenia sportowe, do ojczyzny swojej ulubionej dyscypliny sportowej, albo też ruszą w trasę w ślad za swoją ukochaną drużyną.

Kolejny trend to realizacja ambitnych planów. Podróżnicy pragną nowych, zmieniających życie doświadczeń. Może to być np. podróż na Wyspy Galapagos,trekking w siedliskach goryli, czy piesza wycieczka po Antarktydzie.

Podróżowanie w pojedynkę. Na topie w tym roku mają być samotne podróże. Zaletą podróżowania w pojedynkę, na którą zwracali uwagę ankietowani, jest to, że możemy wszystko łatwo zaplanować i na bieżąco zmieniać w zgodzie z własnymi upodobaniami.

Ostatni trend to podróżowanie spontaniczne. Coraz więcej osób chce wyruszyć na wakacje czy nawet krótki wypad pod wpływem impulsu. Nasze współczesne codzienne życie w większości jest już zaplanowane i nieznośnie przewidywalne. Praca, dom, zakupy, spotkanie towarzyskie. Podczas wakacji pragniemy wolności, przestrzeni do życia i elastyczności.

W 2024 będziemy podróżować, żeby "nabywać wspomnienia"

"Podróżujący koncentrują się na tworzeniu właściwych planów podróżnych i nabywaniu wspomnień, co może oznaczać podróż, której celem jest zobaczenie ulubionej drużyny w akcji, albo przygoda życia, jaką jest udział w niepowtarzalnej ekspedycji" – powiedziała Audrey Hendley, prezes American Express Travel, komentując wyniki raportu, z którego płynie więcej ciekawych wniosków.

Wbrew pesymistycznym prognozom, w 2024 r. wydamy na podróże więcej albo przynajmniej tyle samo, co w ubiegłym roku. Takie plany zakłada aż 84 proc. respondentów. Dla 77 proc. ankietowanych pozytywne wrażenia z podróży są ważniejsze niż koszt podróży.

Z miłości do sportu podróżować będzie 67 proc. ankietowanych millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z. Spośród nich 58 proc. wybiera piłkę nożną, koszykówkę lub wyścigi Formuły 1, a za swój cel obrali Nowy Jork, Miami i Paryż. Zapierające dech w piersiach wyprawy planuje 72 proc. ankietowanych. W ankiecie podali, że woleliby zaoszczędzić pieniądze na wyprawę marzeń niż wydać je na wyjścia ze znajomymi. Ponad połowa respondentów planuje oszczędzać na wakacje marzeń przez okres od 6 miesięcy do 2 lat.

W tym roku chcemy też podróżować samotnie. Taką podróż planuje w 2024 r. 76 proc. ankietowanych millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z, a globalnie - 69 proc. wszystkich respondentów. Wśród nich bardzo niewielką przewagę mają mężczyźni.

W 2024 r. w podróżach rządzi spontaniczność, chęć zwiedzenia wielu krajów podczas jednej wyprawy oraz poznawania miejscowej kultury. Na takie rozwiązanie postawiło w ankiecie 78 proc. osób.

Raport American Express Travel opracowany został na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród podróżnych w USA, Australii, Kanadzie, Indiach, Japonii, Meksyku i Wielkiej Brytanii.