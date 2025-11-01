Turyści ciągną tam tłumnie, Wesoły Cmentarz jest jedną z wielkich atrakcji Rumunii - znalazł się nawet na liście Siedmiu Cudów Rumunii. Wesoły Cmentarz leży w rumuńskiej miejscowości Săpânța, w okręgu Marmarosz w północnej części Rumunii, ok. 2 km od granicy z Ukrainą.

Drugiego takiego w Europie nie ma

Nigdzie indziej w Europie nie ma takiego cmentarza. Dlaczego Wesoły Cmentarz jest taki wyjątkowy? Stoją tam na grobach drewniane, bardzo kolorowe pomniki, na których wyryto zabawne inskrypcje, opowiadające o życiu pochowanych tam ludzi. Wesoły Cmentarz stworzył w 1935 r. Stan Ioan Pătraș - poeta i rzeźbiarz. Po jego śmierci przygotowywaniem "wesołych nagrobków" zajął się jego wieloletni uczeń - Dumitru Pop Tincu.

Reklama

"Śliwowica to prawdziwa trucizna"

Na drewnianych nagrobkach wyryte są zabawne opowieści o życiu pochowanych tam ludzi. Zmarli zwracają się wprost do odwiedzających cmentarz i nie wahają się przyznać, że popełnili za życia kilka grzechów. ""Śliwowica to prawdziwa trucizna. Będzie wieść Cię ścieżką smutku, tak jak mnie. Ona położyła mnie do grobu" - wyznaje np. Dumitru Holdiș, który zmarł w wieku 45 lat.

"Zostań tu, moja droga teściowo"

"Pod tym ciężkim krzyżem leży moja biedna teściowa. (...) Ty, który tędy przechodzisz, proszę nie budź mnie, bo jeszcze wróci do domu i będzie mnie karać. (...) Zostań tu, moja droga teściowo!" - brzmi inna inskrypcja. "Jestem małą dziewczynką, mam tylko trzy lata, wpadłam pod taksówkę. Niech cię piekło pochłonie, taksówkarzu z Sibu" - czytamy na innym nagrobku. "Leżę tu zimny. Nazywam się Pop Grigore. Najbardziej na świecie kochałem mój traktor. Smutki topiłem w butelce. Całe życie byłem nieszczęśliwy" - napisano na innym nagrobku.

Co oznaczają kolory na Wesołym Cmentarzu?

Reklama

Nagrobki na rumuńskim cmentarzu malowana są czterema podstawowymi kolorami: niebieski symbolizuje niebo, wolność i nadzieję; zielony - życie; żółty – płodność i żyzność; czerwony - pasję i namiętność; czarny - śmierć. Na pomnikach rzeźbione są często takie symbole jak np. biały gołąb - to dusza, oraz czarny ptak - symbol tragicznej śmierci. Na tablicach nagrobnych przedstawiane są sceny z życia codziennego, od pracy na roli poprzez takie zawody jak np. lekarz, kierowca czy nauczycie.

Kiedy można zwiedzać Wesoły Cmentarz?

Wesoły Cmentarz we wsi Săpânța w Rumunii można zwiedzać codziennie od godz. 10 do godz. 18. Wstęp kosztuje 10 lei, czyli ok. 2 euro.