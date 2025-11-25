Analiza Wakacje.pl pokazuje, że w analogicznym okresie w ubiegłym roku Polacy płacili za wyjazdy między 20 listopada a 15 grudnia średnio o 32 proc. mniej niż za urlopy w czasie świąteczno-noworocznym. Dlaczego teraz jest taniej? Jak tłumaczy Marzena Buczkowska-German z Wakacje.pl, to czas, gdy na całym świecie popyt na podróże jest niższy, w związku z czym hotelarze i linie lotnicze obniżają ceny swoich usług.

Komfortowy wypoczynek bez tłumów

"Listopad i początek grudnia to okres między sezonami - po szczycie wakacyjnym, a jeszcze przed świętami, sylwestrem i feriami zimowymi. Globalnie spada popyt na podróże, wiele osób koncentruje się na domykaniu projektów w pracy oraz organizacji świąt. To moment, w którym można odpocząć w komfortowych temperaturach i bez tłumów, w dodatku w korzystając z ofert o świetnym stosunku ceny do jakości. W tym czasie urlopy planują przede wszystkim pary, ale też rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym" - komentuje Marzena Buczkowska-German, ekspertka rynku turystycznego Wakacje.pl.

Egipt tańszy nawet o 35 proc.

najpopularniejszym krajem na jesienno-zimowe wyjazdy jest Egipt, a przede wszystkim położone nad Morzem Czerwonym regiony Hurghada, Marsa Alam i Szarm el Szejk. To właśnie w przypadku tego kierunku można trafić na prawdziwe cenowe okazje. W niektórych hotelach ceny pobytów na przełomie listopada i grudnia są nawet o 35 proc. niższe niż w okresie świąteczno-noworocznym. W praktyce może to dać ponad tysiąc złotych oszczędności w przeliczeniu na osobę. Tydzień w pięciogwiazdkowym hotelu w Marsa Alam na początku grudnia można zarezerwować poniżej 2000 zł za osobę. W okresie świątecznym za pobyt w tym samym obiekcie, w zależności od terminu, trzeba zapłacić od 700 do 2 tys. złotych więcej.

"O tej porze roku w Egipcie temperatury sięgają 26-30°C, woda jest ciepła, a plaże znacznie mniej zatłoczone. Do tego podróżni nadal mogą wybierać spośród szerokiej bazy hotelowej. Urlop w kurortach nad Morzem Czerwonym to bardzo dobre rozwiązanie nie tylko dla par, ale także dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym – najmłodsi nie tracą nauki, a mogą wyjechać tam, gdzie ciepło, bez tłumów i w korzystnych cenach" - mówi Marzena Buczkowska-German.

Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Malta, a może Madera?

Dla osób, które chciałyby połączyć zwiedzanie z przyjemnymi wiosennymi temperaturami i krótkim lotem, świetnym wyborem będą europejskie kierunki, takie jak Cypr i Malta. To dobra opcja zarówno na weekend, jak i dłuższy wypoczynek. Tydzień na Malcie w pierwszej połowie grudnia w 4-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniami można zarezerwować od 1200 zł za osobę. Podobny wypoczynek na Cyprze to koszt od 1600 zł za osobę. Nieco dłuższy lot, ale równie przyjemne warunki do wypoczynku – na przykład podczas trekkingu po górach czy spokojnego plażowania – oferują europejskie wyspy położone na Oceanie Atlantyckim. Tydzień na Maderze w 3-gwiazdkowym hotelu z dwoma posiłkami w pierwszej połowie grudnia to koszt od 2200 zł za osobę. Z kolei 7-dniowy urlop na Teneryfie – największej spośród Wysp Kanaryjskich – można zarezerwować od 2350 zł za osobę – w opcji z dwoma posiłkami i z pobytem w hotelu o standardzie 4 gwiazdek.

Dalekie podróże - Afryka, Ameryka Południowa

Listopad i grudzień to także początek sezonu zimowego w biurach podróży, co oznacza wznowienie lotów czarterowych do dalszych krajów. W tym czasie z Polski polecimy bezpośrednio między innymi do Tajlandii, Wietnamu, Kolumbii, Dominikany, Meksyku i Kenii. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dubaj, Ras Al-Khaimah i Fudżajra przyciągają gwarancją pogody, szeroką ofertą hoteli oraz wieloma atrakcjami dla par, grup znajomych i rodzin. Tygodniowy wypoczynek all inclusive w 5-gwiazdkowym hotelu i z lotem czarterowym w pierwszej połowie grudnia można zarezerwować od 3300 zł za osobę (Fudżajra).