Rosnąca popularność świątecznych i sylwestrowych wyjazdów w Polsce

Coraz więcej Polaków decyduje się na opuszczenie domów w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku, stawiając na zorganizowany wypoczynek. Największą popularnością w grudniu cieszą się kilkudniowe pobyty z kompletnym wyżywieniem, różnorodnymi animacjami oraz dostępem do stref wellness. Chociaż statystyki Profitroom, systemu rezerwacyjnego używanego przez większość hoteli, wskazują, że liczba rezerwacji na same święta jest obecnie niższa o około 9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, to wskaźnik tzw. pokojonocy, czyli faktycznej liczby wykupionych dób hotelowych, niemal zrównał się z poziomem z 2024 roku. Najchętniej rezerwowane destynacje na świąteczne i sylwestrowe wyjazdy to Sudety, Małopolska oraz wybrzeże Bałtyku.

Świadomy wybór jakości i dynamika rezerwacji

Rzecznik Profitroom, Arkadiusz Czerwiński, podkreśla, że Polacy coraz bardziej świadomie planują swój grudniowy urlop, przedkładając jakość i komfort nad najniższą cenę. Średni pobyt w okresie świątecznym trwa około trzech i pół dnia. Widoczny jest również wzrost zainteresowania rezerwacjami dla większych grup oraz pakietami rodzinnymi. Co istotne, tempo, w jakim napływają rezerwacje na tegoroczne święta, jest o piętnaście procent wyższe niż w analogicznym okresie rok temu, co zdaniem eksperta potwierdza stabilne zainteresowanie urlopami w kraju. Podobne tendencje obserwuje się w przypadku sylwestra, choć decyzje rezerwacyjne na ten czas tradycyjnie zapadają nieco później. Czerwiński zaznacza, że dynamika sprzedaży ofert sylwestrowych jest wyraźnie silniejsza niż w poprzednim sezonie.

Sylwester - czas na komfort i relaks w kraju

Pobyty na przełomie roku, najczęściej rezerwowane przez pary, trwają przeciętnie około trzech dni. Sylwester przestaje być postrzegany jedynie jako jednodniowe wydarzenie, a rośnie popyt na pakiety umożliwiające spędzenie kilku dni w atmosferze spokoju i wejście w nowy rok bez pośpiechu, w komfortowych warunkach. Czerwiński zauważa, że Polska jako kierunek zimowych podróży zyskuje na znaczeniu. To zasługa rozbudowanej infrastruktury hotelowej, atrakcyjnego zaplecza wellness oraz łatwości w organizacji krajowego wyjazdu, przez co coraz mniej osób poszukuje alternatyw za granicą. Ekspert ocenia, że polskie obiekty często dorównują poziomem najlepszym europejskim resortom, a połączenie komfortu, bliskości natury i wygody organizacji czyni krajowy wypoczynek w grudniu nie tylko praktycznym, ale i bardzo atrakcyjnym wyborem. Wśród kierunków na koniec roku najbardziej oblegane są góry, co wynika z analiz Travelist. W popularnych miejscowościach takich jak Karpacz, Szczyrk czy Szklarska Poręba dostępność miejsc noclegowych drastycznie maleje, a obłożenie sięga niemal 90 procent, czyniąc ten region najbardziej wyprzedanym. Nieco łagodniej sytuacja wygląda nad Bałtykiem, gdzie zajętych jest około 70 procent miejsc, a oferta cenowa pozostaje bardziej przystępna.