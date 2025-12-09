W Zakopanem ceny noclegów ze śniadaniem w okresie świąteczno-noworocznym wzrosły w ciągu roku nawet ponad dwukrotnie. Z danych zebranych przez Rankomat.pl wynika, że za 6 nocy w kwaterze prywatnej para zapłaci teraz 3671 zł, czyli o 104 proc. więcej niż rok wcześniej. W 3-gwiazdkowych hotelach podwyżki sięgają 70 proc.

W Karkonoszach też drogo

Drożej jest też w Szczyrku, Szklarskiej Porębie oraz w popularnych czeskich kurortach. Co ciekawe, spadki cen widać w austriackim Kitzbühel oraz w części alpejskich kwater we Włoszech. W poszukiwaniu oszczędności, warto wybrać się w Karkonosze.

Reklama

Może Alpy?

We włoskim Livigno, jednej z nieformalnych „stolic narciarstwa” w Europie, ceny wciąż pozostają zdecydowanie najwyższe w całym zestawieniu. Za 6 dób w hotelu 3-gwiazdkowego ze śniadaniem para zapłaci 14 178 zł, czyli o 15% więcej niż rok temu. W przypadku kwater prywatnych w Livigno widać jednak spadek – koszt 7442 zł oznacza obniżkę o 14% w skali roku.

Austria staniała

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w austriackim Kitzbühel. To jedyny ośrodek w analizie, gdzie spadki dotyczą zarówno hoteli, jak i kwater prywatnych. Pobyt w hotelu 3-gwiazdkowym kosztuje 6165 zł, co oznacza spadek ceny aż o 49 proc. rok do roku. Kwatera prywatna ze śniadaniem to wydatek 5418 zł – taniej o 36 proc. niż przed rokiem.

W Czechach też drożej

Czeskie kurorty od lat przyciągają Polaków stosunkowo niższymi cenami i dobrą infrastrukturą. W tym roku jednak także tam widać wyraźne podwyżki. Najdroższy jest Szpindlerowy Młyn, gdzie 6 nocy w hotelu 3-gwiazdkowy kosztuje 5783 zł (wzrost o 33 proc., a za kwaterę prywatną trzeba zapłacić 5044 zł, czyli aż o 80 proc. więcej niż rok wcześniej. Trochę taniej jest Harrachovie. Tam za hotel 3-gwiazdkowy trzeba dać 5358 zł (wzrost o 39 proc.), a za kwaterę prywatną 4551 zł (wzrost o 66%). Ekonomiczną alternatywą są Rokytnice nad Jizerą, gdzie najtańszy hotel 3-gwiazdkowy kosztuje 3659 zł (wzrost o 22 proc.), a kwatera prywatna 2904 zł (wzrost o 4 proc. ). Mimo tak dużych zmian, Czechy pozostają tańszą alternatywą dla Alp – zwłaszcza w przypadku kwater prywatnych, które w większości analizowanych miejscowości kosztują mniej niż połowa ceny hotelu w Livigno.