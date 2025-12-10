Od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. z powodu gruntownego remontu zamknięte będzie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Planowane zmiany dotyczą m.in. części ekspozycji stałej, sali wystaw czasowych, a także wprowadzą ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt prac to 56 mln zł.

Zawrotna popularność wśród turystów

Otwarte w 2010 r. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie rocznie odwiedza ok. 100 tysięcy osób, z czego większość stanowią zagraniczni turyści. Po piętnastu latach muzeum zostanie poddane gruntowemu remontowi w ramach projektu "Perła Warszawy". Muzeum Fryderyka Chopina jest jednym z ważniejszych elementów ochrony materialnej spuścizny po kompozytorze.

Reklama

Jedyne tego typu muzeum poświęcone Chopinowi na świecie

"Jest to także bezsprzecznie największe, żeby nie powiedzieć jedyne, tego typu muzeum poświęcone Chopinowi na świecie" - mówi Andrzej Kosowski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. muzeum i edukacji. Na ekspozycji zwiedzający mogą zobaczyć m.in. rękopisy muzyczne oraz manuskrypty listów Fryderyka Chopina. "Mamy również ostatni fortepian Chopina, a także pamiątki związane z jego przyjaciółmi i związkami" - powiedział Kosowski. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną oraz koncertową.

Reklama

Konieczność modernizacji Muzeum Chopina

Jednak piętnaście lat w muzealnictwie - jak podkreślił Andrzej Kosowski - to półtorej dekady, w której pojawiły się nowe trendy wystawiennicze, zmieniły się oczekiwania odbiorców i możliwości ekspozycyjne. "Multimedia w Muzeum Chopina w roku 2010 zachwycały, dzisiaj, w dobie smartfonów, nie są już takie supernowoczesne, w dodatku urządzenia są wyeksploatowane" - dodał. Przypomniał także, że przez piętnaście lat zamknięty był także piękny taras wschodni, który był otwierany okazjonalnie na kilka wydarzeń w roku, co było spowodowane względami bezpieczeństwa.

Kiedy ponowne otwarcie muzeum?

Planowany remont będzie zatem częściowo wynikał z planów modernizacji wystawy stałej oraz rozwinięcia planów wystaw czasowych, ale jest też konieczny z powodu zastosowania nowych technologii audiowizualnych oraz niezbędnych prac budowlanych. Muzeum zamknięte będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. "Chcemy muzeum ponownie otworzyć w styczniu 2027 roku w stulecie Konkursu Chopinowskiego. Mamy nadzieję, że nie natrafimy na perturbacje związane ze stanem budynku czy okolicznościami międzynarodowymi" - powiedział Kosowski. W wyniku prac planowana jest zmiana tematyczna ekspozycji w części muzeum. "W miejsce sali „Żelazowa Wola” pojawi się temat »Chopin - cudowne dziecko« ukazujący wczesne ujawnienia się geniuszu kompozytora oraz analogie, ale też i różnice pomiędzy jego ścieżką kariery, a biografią Wolfganga Amadeusza Mozarta" - powiedział Kosowski. W wyniku remontu zmieni się ponadto wygląd sali wystaw czasowych.