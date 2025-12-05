Jak Polska długa i szeroka, uzdrowiska oferują połączenie zabiegów leczniczych i szampańską zabawę z okazji przywitania 2026 r. Są to oczywiście oferty komercyjne. Gdy chcemy jechać do sanatorium na NFZ, nie mamy możliwości wyboru ani lokalizacji, ani terminu turnusu. Raz na jakiś czas można jednak zaszaleć i wejść zdrowo oraz wesoło w nowy rok. Podajemy przykładowe ceny z kilku słynnych polskich uzdrowisk.

Ciechocinek na sylwestra

Sanatorium "Zdrowie" w Ciechocinku (Kujawsko-Pomorskie) oferuje np. trzydniowy pobyt za 2280 zł - miejsce w dwuosobowym pokoju o podwyższonym standardzie - a najtańsza kosztuje 1950 zł. W cenie sylwestrowy bal z otwartym barem. Także w Ciechocinku klinika uzdrowiskowa "Pod Tężniami" zaprasza na 7 dni. Ceny zaczynają się od 3 668 zł. "Kulminacją będzie pełen magii Bal Sylwestrowy z muzyką na żywo i wykwintnym menu przygotowanym przez naszego szefa kuchni" - czytamy w ogłoszeniu. W cenie, oprócz zabawy, codzienny relaks w Wellness & Spa, kąpiele w basenie solankowym, seanse w kryształowej komnacie solnej oraz bogaty program kulturalny - koncerty, wieczorki taneczne i warsztaty. Dodatkowo w pakiecie znajdują się zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii oraz masaży.

Nałęczów

Nałęczów (woj. lubelskie) ma szeroką ofertę sylwestrową. Można np. skorzystać z 10-dniowych pakiet świąteczno-noworoczny, z noclegiem w najpiękniejszych obiektach Uzdrowiska, uroczystą Wigilią i Balem Sylwestrowym. "Dla pogłębienia świątecznej atmosfery beztroski i relaksu, na Gości czeka 18 zabiegów odnowy biologicznej, masaże i zabiegi pielęgnacyjne, a także moc zabawy dla całej rodziny w Kompleksie Wodnym Atrium" - napisali organizatorzy. Ceny zaczynają się za taki pobyt od 5315 zł. Są też pakiety trzydniowe - z balem, wyżywieniem, dostępem do strefy spa i wybranymi zabiegami w cenie od 2320 zł za osobę. Ofertę sylwestrową przygotowało też np. sanatorium Arche w Nałęczowie - tam ceny zaczynają się od ok. 541 zł za dobę.

Lądek-Zdrój

Historyczny obiekt "Zdrój Wojciech" w Lądku-Zdrój (Dolnośląskie) i siedem noclegów z posiłkami (od 28 grudnia do 4 stycznia). W programie uroczysta kolacja sylwestrowa z niespodzianką, koncert noworoczny, pakiet 14 zabiegów leczniczych oraz voucher zniżkowy na zakup produktów uzdrowiska (minus 10 proc.).Wśród wspomnianych zabiegów między innymi relaksacyjne masaże, kąpiele termalne w basenie "Zdrój Wojciech", hydromasaż w wodzie siarczkowo – fluorkowej, kąpiele perełkowe w wannie marmurowej. Najtańszy pakiet w pokoju trzyosobowym kosztuje 3 220 zł.

Ustroń

Pobyt sylwestrowy proponuje sanatorium "Magnolia" w Ustroniu. Tam możesz samodzielnie ustalić długość pobytu. "W Nowy Rok kolacja grillowa z biesiadą w naszej klimatycznej bacówce - pyszne jedzenie, wspólne śpiewanie i góralska atmosfera" - napisano w ogłoszeniu. Za trzy dni w (30.12.2025–02.01.2026) goście zapłacą 1470 zł za osobę (pokój dwuosobowy). Natomiast pobyt sześciodniowy (27.12.2025–02.01.2026) kosztuje 2280 zł, a pobyt siedmiodniowy (27.12.2025–03.01.2026) wraz z 10 zabiegami to wydatek rzędu 2550 zł. W cenie na początku pobytu wizyta lekarska lub fizjoterapeutyczna.

Wysowa-Zdrój

Wysowa-Zdrój leży w Beskidzie Niskim, w powiecie gorlickim, w dolinie rzeki Ropy. Są tam niezwykłe krajobrazy i lecznicze wody oraz bogata baza sanatoryjna. Uzdrowisko Wysowa nad Parkiem proponuje pakiety sylwestrowe 4-dniowe, z kuligiem, zabiegami, dostępem do strefy spa, balem, ogniskiem i gulaszem huculskim. Koszt pobytu od osoby w pokoju 1-osobowym to 1699 zł, a w pokoju 2-osobowym - 1649 zł