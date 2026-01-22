Lufthansa, z której usług korzystają miliony osób, mówi "stop" ładowaniu urządzeń w trakcie lotu. Nowe regulacje zakazują ładowania smartfonów, tabletów i laptopów z powerbanków, podłączania samych powerbanków do gniazdek samolotowych lub portów USB. Jedynym wyjątkiem jest certyfikowany sprzęt medyczny, który wymaga stałego zasilania, aby podtrzymać życie lub zdrowie pasażera.

Jak legalnie przewieźć powerbank?

Przepisy nie zabraniają posiadania powerbanku, ale rygorystycznie określają sposób jego transportu. Jeśli złamiesz te zasady, Twój sprzęt trafi do utylizacji. Pod żadnym pozorem nie wkładaj baterii do bagażu rejestrowanego (głównego). Powerbank musi być "pod ręką" – w kieszeni fotela lub pod siedzeniem. Zabronione jest chowanie go do schowka nad głowami pasażerów. Jeden pasażer może zabrać maksymalnie dwie sztuki. Urządzenia do 100 Wh przewozisz bez pytań. Te o pojemności 100–160 Wh wymagają zgody linii. Powerbanki powyżej 160 Wh mają całkowity zakaz wstępu na pokład.

Dlaczego zakazano używania powerbanków?

Decyzja Lufthansy to reakcja na rosnące ryzyko pożarów. Baterie litowo-jonowe przy uszkodzeniu lub przegrzaniu mogą doprowadzić do gwałtownego zapłonu, którego nie da się łatwo ugasić w hermetycznej kabinie. Bezpośrednim impulsem do zaostrzenia rygoru był incydent ze stycznia 2025 roku. Na pokładzie samolotu linii Air Busan doszło do pożaru wywołanego przez "zwęglony" powerbank. Ogień rozprzestrzenił się tak szybko, że pasażerowie musieli ewakuować się przez zjeżdżalnie awaryjne, a kadłub maszyny poważnie ucierpiał.

Które linie wprowadzają obostrzenia?

Zakaz obejmuje wszystkich przewoźników należących do Grupy Lufthansa. Jeśli lecisz poniższymi liniami, przygotuj się na nowe restrykcje:

Lufthansa i Lufthansa City Airlines,

SWISS oraz Austrian Airlines,

Brussels Airlines i Eurowings,

Discover Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss Air,

ITA Airways.

Dla pasażerów posiadających nowoczesne telefony z wielkimi bateriami (np. OnePlus 15 o pojemności 7300 mAh) oznacza to konieczność naładowania urządzenia do pełna jeszcze przed wejściem do samolotu.