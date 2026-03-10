CNN przygotował reportaż o Małopolsce. Ogromne wrażenie na dziennikarzach zrobiła kopalnia soli w Wieliczce.

"Jadalne ściany"

„Tuż pod Krakowem znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce. Gdy wejdziemy do środka i zejdziemy 380 stopni w dół, zobaczymy wyjątkowe ściany. Chociaż wyglądają jak kamień, są jadalne i wręcz zachęcają do polizania. To nie żart - mineralne ściany zawierają sól” - czytamy w artykule na portalu CNN.

Reklama

"Podziemny Disneyland"

Zwiedzający mogą zobaczyć zaledwie około 2 proc. powierzchni kopalni, ale jak ocenia CNN: "nawet ten ułamek robi ogromne wrażenie" jako niezwykłe "połączenie katedry, zabytku przemysłowego i parku rozrywki". "Dla turystów z całego świata kopalnia soli w Wieliczce jest prawdziwym podziemnym Disneylandem. Nie dziwi więc, że Amerykanie i Europejczycy wręcz oszaleli na jej punkcie, chwaląc każdy element wizyty w tym wyjątkowym miejscu" - podsumowują. Zachwyt dziennikarzy wzbudziła m.in. kaplica św. Kingi.

W dalszej części artykułu podkreślono, że „turyści odwiedzający Wieliczkę mają do wyboru dwie trasy klasyczną, liczącą nieco ponad 3,5 kilometra oraz trasę górniczą o dystansie 1,9 km na głębokości 101 m z kaskiem i lampą czołową”. "Na obu trasach na turystów czekają wykute ręcznie w soli komnaty, które są pełne rzeźb i przepięknych żyrandoli. Największą perłą jest Kaplica św. Kingi, poświęcona patronce górników solnych, z ołtarzem i freskami wyrzeźbionymi w soli. Legenda mówi, że księżniczka Kinga wrzuciła do kopalni swoje pierścionki zaręczynowe, które odnaleziono w polskiej soli” - piszą dziennikarze CNN.

Polacy kochają egzotykę zimą. Oto perełki na nadchodzący sezon
Polacy kochają egzotykę zimą. Oto perełki na nadchodzący sezon

Zobacz również
Reklama

700 lat historii

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najstarszych i najsłynniejszych zakładów górniczych na świecie, położony blisko Krakowa. Działa od XIII wieku. Przez stulecia była głównym źródłem dochodów państwa polskiego, a sól wydobywano tu z przerwami od neolitu (metodą warzenia), przechodząc w 1251 r. na wydobycie soli kamiennej. W 1978 r. wpisana na listę UNESCO.