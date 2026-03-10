CNN przygotował reportaż o Małopolsce. Ogromne wrażenie na dziennikarzach zrobiła kopalnia soli w Wieliczce.

"Jadalne ściany"

„Tuż pod Krakowem znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce. Gdy wejdziemy do środka i zejdziemy 380 stopni w dół, zobaczymy wyjątkowe ściany. Chociaż wyglądają jak kamień, są jadalne i wręcz zachęcają do polizania. To nie żart - mineralne ściany zawierają sól” - czytamy w artykule na portalu CNN.

Reklama

"Podziemny Disneyland"

Zwiedzający mogą zobaczyć zaledwie około 2 proc. powierzchni kopalni, ale jak ocenia CNN: "nawet ten ułamek robi ogromne wrażenie" jako niezwykłe "połączenie katedry, zabytku przemysłowego i parku rozrywki". "Dla turystów z całego świata kopalnia soli w Wieliczce jest prawdziwym podziemnym Disneylandem. Nie dziwi więc, że Amerykanie i Europejczycy wręcz oszaleli na jej punkcie, chwaląc każdy element wizyty w tym wyjątkowym miejscu" - podsumowują. Zachwyt dziennikarzy wzbudziła m.in. kaplica św. Kingi.

W dalszej części artykułu podkreślono, że „turyści odwiedzający Wieliczkę mają do wyboru dwie trasy klasyczną, liczącą nieco ponad 3,5 kilometra oraz trasę górniczą o dystansie 1,9 km na głębokości 101 m z kaskiem i lampą czołową”. "Na obu trasach na turystów czekają wykute ręcznie w soli komnaty, które są pełne rzeźb i przepięknych żyrandoli. Największą perłą jest Kaplica św. Kingi, poświęcona patronce górników solnych, z ołtarzem i freskami wyrzeźbionymi w soli. Legenda mówi, że księżniczka Kinga wrzuciła do kopalni swoje pierścionki zaręczynowe, które odnaleziono w polskiej soli” - piszą dziennikarze CNN.

Reklama

700 lat historii

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najstarszych i najsłynniejszych zakładów górniczych na świecie, położony blisko Krakowa. Działa od XIII wieku. Przez stulecia była głównym źródłem dochodów państwa polskiego, a sól wydobywano tu z przerwami od neolitu (metodą warzenia), przechodząc w 1251 r. na wydobycie soli kamiennej. W 1978 r. wpisana na listę UNESCO.