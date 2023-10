Co to jest urbex?

Urbex to skrót od "urban exploration", czyli eksploracji miejskiej. Polega na zwiedzaniu i odkrywaniu na nowo opuszczonych, zamkniętych do użytku, starych budynków. Często są to szpitale, szkoły, fabryki, a nawet całe miasta.

Zasady urbexu, czyli czego nie wolno eksploratorom?

Eksploracja wymaga przestrzegania pewnych zasad. Osoby, które decydują się na odkrywanie opuszczonych miejsc, nie są wandalami. Warto więc pamiętać, że:

jeśli do budynku nie ma wejścia, nie wyłamuje się drzwi, nie wybija okien i nie dewastuje tego miejsca w celu jego eksploracji;

z urbexu niczego się nie zabiera. Zdarza się, że miejsca, szczególnie te opuszczone w pośpiechu, są pełne ciekawych przedmiotów, jednak należy je zostawić, najlepiej nawet ich nie przekładać;

nie podpisuje się ścian, nie robi graffiti, nie zostawia na ścianach wlep itp.;

Takie działania są konieczne nie tylko ze względu na szacunek do miejsca, lecz także innych osób, które odwiedzą je w przyszłości. Pozostawiając wszystko tak, jak to zastaniesz, nie naruszasz historycznej wartości.

Dla kogo jest urbex?

Urbex jest idealną propozycją dla osób, które lubią adrenalinę – odwiedzanie takich miejsc jest nierzadko związane z dużymi emocjami. Opuszczone miejsca mają specyficzny klimat, nie zawsze łatwo się do nich dostać, nie wiadomo, co się w nich zastanie. To wszystko powoduje nutkę strachu, ekscytacji i sprawia, że ludzi tak fascynuje eksploracja.

Miejska eksploracja to również dobre miejsce do robienia ciekawych zdjęć. Dlatego na urbex decydują się także osoby zajmujące się fotografią. Cisza, pustka, miejsca zatrzymane w czasie, ciekawe światło – to wszystko sprawia, że zdjęcia mogą być niesamowicie klimatyczne.

Na tego rodzaju spędzanie czasu decydują się też osoby zainteresowane zjawiskami paranormalnymi. Wiele opuszczonych miejsc jest niepokojących, często zyskują status "nawiedzonych".

Czy urbex jest legalny?

Niektóre miejsca nie są chronione, monitorowane i nie mają właścicieli. Wówczas jak najbardziej można do nich zajrzeć. Zdarzają się jednak obiekty, do których wstęp jest wzbroniony, a teren prywatny. Nie zawsze odstrasza to eksploratorów, ale jest nielegalne i niebezpieczne (na takich terenach mogą np. biegać groźnie nastawione psy).

Bywa jednak i tak, że można poprosić ochroniarza czy administratora budynku o pozwolenie na wstęp i nie będzie to problem.

Jak się przygotować do urbex?

Jeśli chcesz rozpocząć urbex, musisz się odpowiednio do niego przygotować.